Serial Update: জি বাংলার ত্রয়ী দিয়ে ছোট পর্দায় ফিরছেন মধুমিতা? নায়ক শুভ্রজিৎ? গুঞ্জন টলিপাড়ায়

Serial Update: জি বাংলার ত্রয়ী দিয়ে ছোট পর্দায় ফিরছেন মধুমিতা? নায়ক শুভ্রজিৎ? গুঞ্জন টলিপাড়ায়
খবর ত্রয়ী ধারাবাহিকে নাকি থাকছেন মধুমিতা সরকার, শুভ্রজিৎ সাহা, লেখা চট্টোপাধ্যায়। খবর রটতেই মুখ খুললেন মধুমিতা।
সকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই দেখা যাচ্ছে যে, ধারাবাহিকে ফিরছেন মধুমিতা সরকার। প্রায় সাত বছর পর ‘ভোলেবাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকে ফিরলেও, মাসকয়েক চলার পরেই গল্পে এসেছিল বদল। বদলে গিয়েছিল ধারাবাহিকের কাস্ট। ফের কি নতুন করে ছোট পর্দায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন?
মধুমিতার পাশাপাশি শোনা যাচ্ছে ‘শুধু তোমারই জন্য’র নায়ক শুভ্রজিৎ সাহা-র বিপরীতে নাকি থাকবেন। ধারাবাহিকের নাম ত্রয়ী। আরেক অভিনেত্রীর নামও সামনে এসেছে, লেখা চট্টোপাধ্যায়। একথা কি সত্যি? আপাতত মধুমিতা জানিয়েছেন ছোট পর্দায় ফেরার কোনো কথা তিনি ভাবছেন না একেবারেই। কারণ হাতে রয়েছে বেশ কিছু সিনেমার কাজ।
মধুমিতা ওয়ালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন যে, এই বছর তাঁর তিনটি সিনেমা মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। দুটো ছবি এবং একটি সিরিজে কাজ করার কথা চলছে। সঙ্গে নতুন সংসার। ফলে, এখনই ছোটপর্দায় ফেরার সম্ভাবনা নেই।
মধুমিতার আসন্ন মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলির মধ্যে রয়েছে পরিচালক সৌমাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আসন্ন বাংলা মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার সিনেমা অটবী। ছবিটিতে প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও কাজ করেছিলেন। আছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়ও। সিনেমার বেশিরভাগ শ্যুটিং হয়েছে শান্তিনিকেতনে।
অন্যদিকে ত্রয়ী ধারাবাহিকের কথা বললে, সদ্যই জি বাংলা এই ধারাবাহিকটি ঘোষণা করেছে একটি এআই দিয়ে নির্মিত ভিডিয়োর মাধ্যমে। ‘গোয়েন্দা গিন্নি’ কিংবা ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’-র মতো সফল সিরিয়ালের পর, আবার নতুন এক উদ্যোগ। প্রথমে শোনা গিয়েছিল যে ত্রয়ীতে থাকতে পারেন অপরাজিতা আঢ্য। যদিও অপরাজিতাও সেই গুঞ্জনে জল ঢালেন। জানান যে অনেকেই তাঁকে এই নিয়ে ফোন করছেন। ত্রয়ীর ব্যাপারে জানতেও চাইছেন। কিন্তু এরকম কোনো প্রোজেক্টের সঙ্গে তিনি যুক্ত নন।
প্রসঙ্গত, ছোটপর্দা বা টেলিভিশন ধারাবাহিকের হাত ধরেই মধুমিতার অভিনয় জীবনের পথচলা শুরু হয়। ২০১১ সালের সবিনয়ে নিবেদন ছিল তাঁর প্রথম কাজ। এরপর কেয়ার করি না নামে একটি মেগাতেও কাজ করেন। তবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয় বোঝে না সে বোঝে না। যেখানে তাঁর আর যশ দাশগুপ্তের জুটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছয়। চরিত্রের নাম ছিল পাখি। বড় পর্দায় লাভ আজ কাল পরশু, চিনি ও চিনি ২-র মতো ছবিতে দেখা গিয়েছে মধুমিতাকে। ওটিটি-তে এসেছে দ্যা জাজমেন্ট ডে, উত্তরণ, শ্রীকান্ত-র মতো কাজ। ২০২৬ সালের ২৩ জানুয়ারি, সরস্বতী পুজোর দিন দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেন মধুমিতা। দীর্ঘদিনের বন্ধু ও আইটি পেশাদার দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে ঘোরেন সাত পাকে।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More