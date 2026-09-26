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আলিয়ার ‘ক্যাবারে’ লুক দেখে মুগ্ধ জিনাত, অভিনেত্রীকে কত নম্বর দিলেন তিনি?

সঞ্জয় লীলা বনশালী পরিচালিত ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবির একের পর এক লুক প্রকাশ্যে আনছেন পরিচালক। প্রথমে রণবীর কাপুর, এবার আলিয়ার ফাস্ট লুক প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। রণবীরের পাশাপাশি আলিয়ার লুক দেখেও মুগ্ধ হয়েছেন সকলে। 

Published on: Sep 26, 2026, 13:20:45 IST
By Swati Das Banerjee
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সঞ্জয় লীলা বনশালী পরিচালিত ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবির একের পর এক লুক প্রকাশ্যে আনছেন পরিচালক। প্রথমে রণবীর কাপুর, এবার আলিয়ার ফাস্ট লুক প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। রণবীরের পাশাপাশি আলিয়ার লুক দেখেও মুগ্ধ হয়েছেন সকলে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আলিয়ার এই লুকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে অভিনেত্রী জিনাত আমান।

আলিয়ার ‘ক্যাবারে’ লুক দেখে মুগ্ধ জিনাত
আলিয়ার ‘ক্যাবারে’ লুক দেখে মুগ্ধ জিনাত

শুক্রবার, আলিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' থেকে তার লুকের এক ঝলক শেয়ার করেছেন । এই ছবিতে তাঁকে একটি জমকালো ক্রপ টপ এবং থাই-হাই স্লিটযুক্ত স্কার্টের সাথে বুট পরা অবস্থায় দেখা যায়। ইতিমধ্যেই দুটি পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে, যে দুটিতেই তাকে মঞ্চে পারফর্ম করতে দেখা যাচ্ছে।

জিনাত আমানের মন্তব্য

আলিয়ার লুকের প্রতিক্রিয়ায় জিনাত মন্তব্য করেছেন, 'বাহ, বাহ… এসএলবি তো এক শো-গার্লকে উন্মোচন করেছেন! (ঝলকানি ও বেগুনি হার্ট ইমোজি)। জিনাতের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আলিয়া জানান যে সেটে এই প্রবীণ অভিনেত্রীকে নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হত।

আলিয়া লেখেন, ‘@thezeenataman আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, জিনাত ম্যাম (হলুদ হার্ট ইমোজি)। আমরা সেটে আপনার কথা অগণিতবার বলেছি, তাই এটা আরও বিশেষ লাগছে’। জিনাত তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে আরও লিখেছেন, ‘৭০-এর দশক ফিরে এসেছে এবং ক্যাবারে এর আগে কখনও এত সুন্দর লাগেনি।’

আলিয়ার ক্যাবারে লুক দেখে মুগ্ধ জিনাত
আলিয়ার ক্যাবারে লুক দেখে মুগ্ধ জিনাত

আলিয়ার আলফা সহ-অভিনেতা শর্বরীও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তাকে 'আইকনিক' বলে অভিহিত করেছেন যখন নীতু কাপুর লিখেছেন, ‘আবার উফফফফফ (ফায়ার ইমোজি)।’ রিদ্ধিমা কাপুর, ভূমি পেডনেকার, হানসিকা এবং অন্যরা আগুনের ইমোজি দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রণবীরের প্রথম লুক প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে তাকে একটি ভিন্টেজ নীল গাড়িতে বসে থাকতে দেখা যায়। সাদা টি-শার্ট ও সানগ্লাস পরে অভিনেতাকে গাড়ি চালাতে দেখা যায়, যদিও তার হাত রক্তে ভেজা। আলিয়া তার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টারটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘হে হ্যান্ডসাম…’।

'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' সম্পর্কে

'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' পরিচালনা, রচনা, প্রযোজনা, সম্পাদনা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সঞ্জয় লীলা বনশালী । ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন রণবীর, আলিয়া এবং ভিকি। যদিও ছবিটির গল্প সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি, তবে শোনা যাচ্ছে এটি যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত একটি প্রেমের গল্প। ফাঁস হওয়া লুক থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে রণবীর এবং ভিকি সামরিক কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ছবিটি ২০২৭ সালের ২১ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

Home/Entertainment/আলিয়ার ‘ক্যাবারে’ লুক দেখে মুগ্ধ জিনাত, অভিনেত্রীকে কত নম্বর দিলেন তিনি?
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