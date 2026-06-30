'বিয়ের আগে লিভ-ইন দরকার…', নতুন প্রজন্মকে কী পরামর্শ দিলেন জিনাত

'বিয়ের আগে লিভ-ইন দরকার…', নতুন প্রজন্মকে কী পরামর্শ দিলেন জিনাত
জিনাত আমান বলেছেন যে বিয়ের আগে যুগলদের লিভ-ইন করতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে, তারা একে অপরের জন্য উপযুক্ত কিনা।
জিনাত আমান সাধারণত তার বলিষ্ঠ চিন্তা ও মন্তব্যের জন্য আলোচনা সৃষ্টি করেন।তাঁর চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ আধুনিক। তিনি প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়া বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তার মতামত ভাগ করে থাকেন যা প্রজন্ম জেন জি-এর অনেকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এবার জিনাত লিভ-ইন রিলেশনশিপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। জিনাত বলেছেন যে একটি যুগলকে বিয়ের আগে একসাথে থাকতে হবে এবং দেখতে হবে তারা আবেগগত ও ব্যবহারিকভাবে উপযুক্ত কিনা।
বিয়ের জন্য কখন প্রস্তুত হওয়া উচিত প্রশ্ন করায় জিনাত বলেন যে দুজনকে তখনই বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে হবে যখন তারা বুঝতে পারবেন যে একজন পার্টনার হিসেবে তাদের কীভাবে কাজ করতে হবে। তাঁর মতে, একসাথে থাকার মাধ্যমে একটি সুযোগ পাওয়া যায় যে তারা ভবিষ্যতে একসাথেই থাকতে পারবেন কিনা।
জি নাত বলেন, 'আজকের সময়ে, এমনকি অতীতে, কিছুই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আপনাকে অবশ্যই আগে দেখতে হবে একটি আইনিভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়ার আগে। এটি আমার দৃষ্টিভঙ্গি। আপনাকে দেখতে হবে যে আপনারা দুজনে মানসিকভাবে ও আবেগগতভাবে উপযুক্ত কিনা।'
জিনাত আরও বলেন, 'যদি আপনি সন্তান পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনি কী ভাবে তাদের পালন করবেন? অর্থ নিয়ে তাদের কী ধারণা? কিন্তু যদি উপযুক্ততা না থাকে তবে কী লাভ? কেন আপনি ৫ বছর সুখে থাকতে চান না এবং ১৫ বছর দুঃখে কাটান? আমি শুধু এটিই ভাবি।'
জিনাত তার বক্তব্যে বলেন, 'মানুষ মনে করে রোম্যান্স দীর্ঘস্থায়ী হবে। কিন্তু কিছুই সবসময় থাকে না। সম্পর্ক সবসময় একটি প্রগতির মতো চলে। সম্পর্কগুলির বিবর্তন ঘটে। যদি আপনি মনে করেন হানিমুন ধাপ সবসময় থাকবে, তবে তা সত্যি নয়।'