    ১ কেজি ওজন কমাতে কতটা হাঁটতে হবে? ফিটনেস কোচ দিলেন ফর্মুলা

    শুধু হেঁটে ১ কেজি ওজন কমাতে হলে কতক্ষণ হাঁটতে হবে? সার্টিফায়েড ফিটনেস ও নিউট্রিশন কোচ স্বপ্নিল দিয়েছেন এর উত্তর, আসুন জেনে নিই।

    Published on: Nov 21, 2025 8:50 AM IST
    By Suman Roy
    ওজন কমাতে হলে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা জরুরি। কিন্তু অনেকেই ব্যায়ামের নাম শুনলেই হাত গুটিয়ে নেন। ফলে তারা কোনো শারীরিক কার্যকলাপ শুরু করেন না এবং ওজনও কমে না। কিন্তু আপনি কি জানেন, হাঁটা বা পদচারণাও একটি চমৎকার ব্যায়াম হতে পারে? বেশিরভাগ মানুষই ভাবেন, হাঁটাচলা করে আর কত ওজন কমবে, তাই তারা এটিকে তাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের অংশ করেন না। তাহলে আজ এই সাধারণ হাঁটার শক্তি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। ধরুন, শুধু হেঁটে ১ কেজি ওজন কমাতে হলে আপনাকে কতক্ষণ হাঁটতে হবে? এটি একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রশ্ন। সার্টিফায়েড ফিটনেস ও নিউট্রিশন কোচ স্বপ্নিল এর উত্তর দিয়েছেন, আসুন জেনে নিই।

    ১ কেজি ওজন কমাতে কতটা হাঁটতে হবে? ফিটনেস কোচ দিলেন ফর্মুলা (Shutterstock)
    ১ কেজি ওজন কমাতে কত হাঁটতে হবে?

    নিউট্রিশন কোচ স্বপ্নিল জানান যে, ১ কেজি ফ্যাট-এ প্রায় ৭৭০০ ক্যালোরি থাকে। এখন, আপনি যদি ১০০০ কদম হাঁটেন, তবে প্রায় ৫০-৭০ ক্যালোরি বার্ন হয়। এই হিসাবে, ১ কেজি ওজন কমাতে হলে আপনাকে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার কদম হাঁটতে হবে।

    কত দিনে এই পদক্ষেপগুলি সম্পন্ন হবে?

    শুধুমাত্র ১ কেজি ওজন কমানোর জন্য প্রায় দেড় লক্ষ কদম হাঁটা, শুনতে বেশ কঠিন এবং ক্লান্তিকর মনে হতে পারে। তবে এটিকে ভেঙে দেখলে, আপনি কয়েক দিনের মধ্যেই এটি সহজেই সম্পন্ন করতে পারেন। ফিটনেস কোচ বলছেন, যদি আপনি প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ হাজার কদম হাঁটার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন, তবে মাত্র ১০-১২ দিনে আপনি ১ কেজি ওজন কমাতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে কোনো ভারী ব্যায়াম করারও প্রয়োজন নেই।

    প্রতিদিন হাঁটার উপকারিতা নিউট্রিশন কোচ বলছেন, হাঁটার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি মানসিক অবসাদ তৈরি করে না। এটি প্রায় সব বয়সের মানুষ করতে পারে এবং এর জন্য কোনো বিশেষ সরঞ্জামেরও প্রয়োজন হয় না। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, হাঁটা হার্টের স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। আপনি যদি সার্বিকভাবে সুস্থ থাকতে চান, তবে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে হাঁটাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

