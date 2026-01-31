How to Reduce Blood Sugar Levels: এই ৫টি অভ্যাস বদলান, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগারের মতো সমস্যা অনেক কমে যাবে

হয়তো অনেকেই ‘Metabolic flexibility’ কথাটি শুনে থাকবেন। এর অর্থ হল, যেমন ধরনের খাবারই পাওয়া যাক না কেন, শরীর সেটি থেকে নিজের প্রয়োজনীয় শক্তি জোগার করে নেয়। কিন্তু এই ‘Metabolic flexibility’ যাঁদের কম হয়, তাঁদের নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে থাকে। ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ডায়াবিটিসের সমস্যা— বাড়তে থাকে এগুলি। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, কী করে এই সমস্যার মোকাবিলা করবেন। জীবনযাত্রায় কয়েকটি বদলের কথা বলেছেন তাঁরা।
বাদ দিন জাংক ফুড: বিশেষজ্ঞের কথায়, প্রথমেই যাবতীয় প্রসেস করা খাবার তালিকা থেকে বাদ দিন। এগুলি গাদা নুন এবং চিনিতে ভর্তি। মারাত্মকভাবে শরীরের ক্ষতি করতে পারে এগুলি।
১২ ঘণ্টার উপোস: বিশেষজ্ঞের কথায় ব্লাড প্রেশার এবং ডায়াবিটিসের সমস্যা কমাতে এটি সবচেয়ে ভালো রাস্তা। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিন। পরের খাবারটি খান পরের দিন সকাল ৭টায়। অতিরিক্ত মেদ ঝরে যাবে।
অন্তত ৭ ঘণ্টা ঘুম: ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজ অন্তত ৭ ঘণ্টা ঘুমোন। ৮ ঘণ্টা ঘুমোতে পারলে সবচেয়ে ভালো।
কার্বোহাইড্রেট কম, ফ্যাট বেশি: শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। কার্বোহাইড্রেট রক্তচাপ এবং ডায়াবিটিসের সমস্যা বাড়িয়ে দিত পারে। তাই ভাত-রুটির বদলে ঘি-মাখন খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে পারেন। তবে তার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। কারণ অনেকের ফ্যাটজাতীয় খাবার হজম করতে সমস্যা হয়।
