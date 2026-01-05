Edit Profile
    মন দিয়ে কোনও কাজই করতে পারছেন না? এই ৫ জাপানি কায়দা শিখে নিন, দারুণ সুফল পাবেন

    জাপানিরা তাঁদের কঠোর পরিশ্রম এবং অবিশ্বাস্য মনোসংযোগের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। তাদের সংস্কৃতির গভীরে লুকিয়ে আছে এমন কিছু প্রাচীন ও বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শন, যা মেনে চললে আপনিও ফিরে পেতে পারেন আপনার হারিয়ে যাওয়া ফোকাস।

    Published on: Jan 05, 2026 1:48 PM IST
    By Suman Roy
    কাজে প্রচণ্ড অনীহা? টেবিলে বসলেই হাজারো চিন্তা মাথায় ভিড় করছে? আমরা অনেকেই দিনভর মোবাইল স্ক্রলিং বা আলস্যে সময় নষ্ট করি, অথচ কাজের তালিকায় জমা হয় পাহাড় সমান কাজ। এই মানসিক অস্থিরতা বা মনোসংযোগের অভাব কেবল আপনার একার সমস্যা নয়, এটি বর্তমান সময়ের এক বড় চ্যালেঞ্জ।

    তবে জাপানিরা তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং অবিশ্বাস্য মনোসংযোগের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। তাদের সংস্কৃতির গভীরে লুকিয়ে আছে এমন কিছু প্রাচীন ও বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শন, যা মেনে চললে আপনিও ফিরে পেতে পারেন আপনার হারিয়ে যাওয়া ফোকাস। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে আপনার জীবনকে আরও প্রোডাক্টিভ করতে জেনে নিন জাপানিদের সেই ৫টি জাদুকরী নিয়ম।

    কাজে ও পড়াশোনায় মনোসংযোগ বাড়াতে ৫টি জাপানি নিয়ম

    ১. ইকুইগাই (Ikigai) - জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা

    আপনার কাজে মন না বসার প্রধান কারণ হতে পারে আপনি কাজটির মধ্যে কোনো সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছেন না। জাপানিরা বিশ্বাস করে 'ইকুইগাই' বা 'বেঁচে থাকার সার্থকতা'র ওপর।

    • কী করবেন: আপনি কী করতে ভালোবাসেন, কোন কাজে আপনি দক্ষ এবং কোনটি পৃথিবীর প্রয়োজন—এই তিনের সমন্বয়ই হলো ইকুইগাই। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার একটি শক্তিশালী কারণ খুঁজে নিন। উদ্দেশ্য স্পষ্ট থাকলে মন বসানো সহজ হয়।

    ২. কাইজেন (Kaizen) - ক্ষুদ্র পরিবর্তনের শক্তি

    বড় কোনো কাজ শেষ করার চাপ অনেক সময় আমাদের অলস করে দেয়। কাইজেন পদ্ধতি বলে—একবারে পাহাড় সমান কাজ না করে প্রতিদিন মাত্র ১ শতাংশ উন্নতির দিকে নজর দিন।

    • কী করবেন: যদি পড়াশোনায় মন না বসে, তবে বড় লক্ষ্য না নিয়ে প্রতিদিন মাত্র ১০ মিনিট মন দিয়ে পড়ার সংকল্প করুন। এই ছোট ছোট পদক্ষেপই একসময় বড় সাফল্যে রূপ নেয়।

    ৩. পোমোডোরো বা ফোকাস টেকনিক

    জাপানি কর্মক্ষেত্রে সময়কে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নেওয়ার পদ্ধতি খুব জনপ্রিয়। এটি মস্তিষ্ককে ক্লান্ত হতে দেয় না।

    • কী করবেন: ২৫ মিনিট টানা কাজ বা পড়াশোনা করুন, তারপর ৫ মিনিটের একটি বিরতি নিন। একে বলে এক একটি 'পোমোডোরো সেশন'। বিরতির সময় মোবাইল না ঘেঁটে জল পান করুন বা একটু পায়চারি করুন। এতে মস্তিষ্কের রিফ্রেশমেন্ট বাড়ে।

    ৪. হারা হাচি বু (Hara Hachi Bu) - পরিমিত আহার

    অতিরিক্ত খাবার খেলে শরীরে আলস্য আসে এবং মনোযোগ নষ্ট হয়। জাপানিদের এই নিয়মটি বলে—পেট ৮০ শতাংশ পূর্ণ হলেই খাওয়া বন্ধ করুন।

    • কী করবেন: খুব বেশি পেট ভরে খেলে রক্ত সঞ্চালন পাকস্থলীর দিকে বেশি প্রবাহিত হয়, ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের মাত্রা কমে ঘুম পায়। পরিমিত খেলে আপনি অনেক বেশি সজাগ এবং কর্মক্ষম থাকবেন।

    ৫. শিনরিন-ইয়োকু (Shinrin-yoku) - প্রকৃতির সান্নিধ্য

    প্রকৃতির সাথে সময় কাটানো জাপানিদের এক অন্যতম স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। একে বলা হয় 'ফরেস্ট বাদিং'।

    • কী করবেন: যদি কিছুতেই মন বসাতে না পারেন, তবে ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে ১৫-২০ মিনিট পার্ক বা গাছের নিচে সময় কাটান। প্রকৃতির সবুজ রঙ এবং বিশুদ্ধ বাতাস মস্তিষ্কের 'কর্টিসল' (মানসিক চাপের হরমোন) কমিয়ে মনোসংযোগের ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

    শেষ কথা

    মনোযোগ কোনো জাদু নয়, এটি একটি অভ্যাস। জাপানিদের এই নিয়মগুলো একদিনে আপনার জীবন পাল্টে দেবে না, কিন্তু নিয়মিত অনুশীলনে আপনি নিজেই নিজের পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। আজ থেকেই ছোট একটি লক্ষ্য স্থির করুন এবং নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করুন।

