Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে এই ৫টি পানীয়, জেনে নিন তালিকা

    কেবল ওষুধ নয়, আমাদের রান্নাঘরে থাকা কিছু সাধারণ উপাদান দিয়ে তৈরি পানীয় নিয়মিত খেলে প্রাকৃতিকভাবেই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

    Published on: Jan 13, 2026 2:23 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজকের কর্মব্যস্ত জীবনে অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস এবং শরীরচর্চার অভাবে উচ্চ কোলেস্টেরল বা হাই-কোলেস্টেরল একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরীরে 'খারাপ' কোলেস্টেরল বা এলডিএল (LDL)-এর মাত্রা বেড়ে গেলে হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। তবে কেবল ওষুধ নয়, আমাদের রান্নাঘরে থাকা কিছু সাধারণ উপাদান দিয়ে তৈরি পানীয় নিয়মিত খেলে প্রাকৃতিকভাবেই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

    কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে এই ৫টি পানীয়, জেনে নিন তালিকা
    কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে এই ৫টি পানীয়, জেনে নিন তালিকা

    ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে সুস্থ হার্ট বজায় রাখতে কোন ৫টি পানীয় আপনার পরম বন্ধু হতে পারে।

    উচ্চ কোলেস্টেরল রুখতে জাদুকরী ৫টি পানীয়

    রক্তের ধমনীতে জমে থাকা চর্বি পরিষ্কার করতে এবং শরীরকে ভেতর থেকে সতেজ রাখতে এই পানীয়গুলি দারুণ কার্যকর:

    ১. গ্রিন টি (Green Tea)

    কোলেস্টেরল কমানোর তালিকায় সবার উপরে থাকে গ্রিন টি। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে 'ক্যাটেচিন' নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত চিনি ছাড়া গ্রিন টি পান করলে তা শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে সাহায্য করে।

    ২. ওটস মিল্ক বা ওটস স্মুদি (Oat Drinks)

    ওটসে রয়েছে 'বিটা-গ্লুকান' নামক এক ধরণের দ্রবণীয় ফাইবার। এটি পাকস্থলীতে জেলের মতো একটি স্তর তৈরি করে যা পিত্ত লবণের সাথে মিশে কোলেস্টেরল শোষণ কমিয়ে দেয়। প্রতিদিন সকালে ওটসের স্মুদি খেলে হৃদপিণ্ড সুরক্ষিত থাকে।

    ৩. টমেটোর রস (Tomato Juice)

    টমেটোতে রয়েছে 'লাইকোপিন' নামক একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা রক্তের লিপিড প্রোফাইল উন্নত করে। এছাড়া টমেটোর রসে থাকা ফাইবার কোলেস্টেরল কমাতে সহায়ক। তবে বাজারজাত টিনজাত জুস না খেয়ে বাড়িতে তৈরি ফ্রেশ জুস খাওয়া বেশি উপকারি।

    ৪. সোয়া মিল্ক (Soy Milk)

    গরুর দুধে থাকা স্যাচুরেটেড ফ্যাট অনেক সময় কোলেস্টেরল বাড়িয়ে দেয়। এর বিকল্প হিসেবে সোয়া মিল্ক অত্যন্ত কার্যকর। এতে সম্পৃক্ত চর্বি বা কোলেস্টেরল একেবারেই নেই। হার্টের রোগীদের জন্য এটি প্রোটিনের একটি নিরাপদ উৎস।

    ৫. মেথি ভেজানো জল (Fenugreek Water)

    আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, মেথি কোলেস্টেরল কমানোর অন্যতম সেরা দাওয়াই। এক চামচ মেথি দানা সারারাত জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জল ছেঁকে খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা দ্রুত হ্রাস পায়। এটি মেদ ঝরাতেও সাহায্য করে।

    কিছু জরুরি পরামর্শ

    • চিনি বর্জন করুন: এই পানীয়গুলিতে অতিরিক্ত চিনি বা কৃত্রিম মিষ্টি যোগ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।
    • সক্রিয় থাকুন: পানীয় খাওয়ার পাশাপাশি প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা ব্যায়াম করা জরুরি।
    • তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন: ভাজাপোড়া এবং রেড মিট বা লাল মাংস যতটা সম্ভব কমিয়ে দিন।
    News/Lifestyle/কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে এই ৫টি পানীয়, জেনে নিন তালিকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes