শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য বিষাক্ত এই ৫ খাবার, সতর্ক করলেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা

শিশুদের স্বাস্থ্য কেমন হবে, তা তাদের খাদ্যাভ্যাসের উপর নির্ভর করে। বেশিরভাগ বাবা-মা শিশুদের পেট ভরানোর জন্য স্বাস্থ্যকর বা অস্বাস্থ্যকর যেকোনো খাবার খাইয়ে দেন। এছাড়াও, কিছু শিশু জাঙ্ক ফুড খাওয়ার বায়না করে। কিন্তু এই খাবারগুলি কি সত্যিই শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? এমন কিছু খাবার আছে যা শিশুদের একেবারেই খেতে দেওয়া উচিত নয়। অ্যাপোলো হাসপাতালের ডাক্তার প্রীতি পান্ডে এমন কিছু খাবারের কথা বলেছেন যা শিশুদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর।
১. পুরনো সময় থেকেই সকালবেলা এক কাপ চা এবং বিস্কুটের কম্বিনেশন বেশিরভাগ বাড়িতে চলে আসছে। আজকালকার শিশুরাও এটি খুব আনন্দের সাথে খায়। কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য সকালে ক্যাফেইন পান করা খুবই খারাপ। আপনি চায়ের পরিবর্তে দুধ এবং বাদাম খেতে দিতে পারেন।
২. আজকালকার শিশুরা বাবা-মাকে বার্গার-পিজ্জা খেতে দেখে এবং নিজেরাও তা খাওয়া শুরু করে দেয়। বার্গার, পিজ্জা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, পাস্তা, মোমো শিশুদের জন্য একেবারেই ভালো নয়। এই সব খাবার খাওয়ার ফলে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই স্থূলতার শিকার হচ্ছে। স্থূলতা অনেক রোগের কারণ হয়।
৩. শিশুদের অল্প বয়স থেকেই কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং পেস্ট্রি একেবারেই খেতে দেবেন না। অনেক শিশু কেক-পেস্ট্রি ভালোবাসে, কিন্তু এই সব খাবারে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে। কোল্ড ড্রিঙ্কসে সোডা থাকে, যা পেট এবং অন্ত্রের জন্য খারাপ। এগুলো খেলে শিশুদের পেট খারাপ থাকে এবং ব্লাড সুগার বেড়ে যায়।
৪. শিশুরা স্ন্যাকস হিসেবে চিপস, কুরকুরে এবং চকলেটও অনেক খায়। অনেক শিশু বেশিরভাগ সময় এগুলোই খায় এবং খাবার ছেড়ে দেয়। প্রসেসড ফুড যেমন চিপস, চকলেটে প্রচুর পরিমাণে লবণ-চিনি থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়।
৫. শিশুদের ২ মিনিটে তৈরি হওয়া ম্যাগি বা নুডলসও খেতে দেওয়া উচিত নয়। এই সব খাবারে শুধু ময়দা থাকে, যা অন্ত্র এবং পেটের জন্য ভালো নয়। এটি হজম হতে অনেক সময় নেয় এবং তারপর পেট খারাপ হতে পারে।
