Hair Fall Remedies: হু হু করে চুল উঠে যাচ্ছে? প্রাকৃতিক উপায়ে ফিরিয়ে আনুন আগের মতো ঘন চুল

দামি হেয়ার মাস্ক বা চুল গজানোর ওষুধ কিনতে হবে না। একদম ঘরোয়া উপায়ে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়া চুল ওটা বন্ধ করতে পারেন। জেনে নিন কীভাবে।
অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার: মাথার ত্বকের ph ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে দারুণ কাজে দেয় এই ভিনিগার। তালুর ত্বক পরিষ্কার করে। নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে এটি।
পেঁয়াজের রস: অতি প্রাচীন এই পদ্ধতিতে চুল পড়া আটকানো যায়। মাথায় পেঁয়াজের রস লাগিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে দিন। তার পরে হাল্কা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিন। চুল পড়া বন্ধ হবে।
মেথি: এই মশলার বেশ কিছু উপাদান চুলের বৃদ্ধির জন্য ভালো। নারকেল তেলের সঙ্গে মেথি থেঁতো করে মিশিয়ে নিয়ে একটি পেস্ট বানিয়ে নিন। সেটি তালুতে লাগিয়ে দিন। আধ ঘণ্টা রেখে দেওয়ার পরে ধুয়ে নিন।
ডিম: ডিমের বেশ কিছু উপাদান চুলের বৃদ্ধির কাজে লাগে। সামান্য অলিভ অয়েলের সঙ্গে দু’টি ডিম মিশিয়ে নিন। মাথায় মাখিয়ে রাখুন। আধ ঘণ্টা রেখে দেওয়ার পরে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
অ্যালো ভেরা: অ্যালো ভেরার রস তালুতে মাখিয়ে রাখুন সকাল বেলা। ঘণ্টা খানের রেখে হাল্কা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক পরিষ্কার হবে। নতুন চুল গজাবে।
নারকেলের দুধ: মাথায় এই দুধ মাখিয়ে রাখুন ৪-৫ ঘণ্টা। এর সঙ্গে সামান্য পাতিলেবুর রসও মিশিয়ে নিতে পারেন। তাতেও উপকার পাবেন।