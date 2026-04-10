Methi or fenugreek seeds Health Benefits: রান্নায় মেথি দিচ্ছেন? শরীরের উপর কেমন প্রভাব ফেলছে এই মশলাটি

Methi or fenugreek seeds Health Benefits: রান্নায় মেথি দিচ্ছেন? শরীরের উপর কেমন প্রভাব ফেলছে এই মশলাটি
রান্নাঘরের অতি পরিচিত মশলা এই মেথি। রান্নায় এটি ব্যবহার করলে, তার কেমন প্রভাব শরীরে পড়ে? জেনে নিন।
বাঙালিদের কাছে তো বটেই গোটা ভারতেই মেথি অত্যন্ত জনপ্রিয় মশলা। বিভিন্ন ধরনের রান্নায় এটি দেওয়া হয়। কিন্তু শুধুমাত্র স্বাদ বা গন্ধ বৃদ্ধি নয়, মেঠির অন্য নানা প্রভাবও রয়েছে।
নিয়মিত মেথি খেলে কী কী হতে পারে? আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এই মশলাটির নানা গুণের কথা। দেখে নেওয়া যাক সেগুলি কী কী।
- মেথিতে নানা ধরনের ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ রয়েছে। এটি খাবার হজম করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। শরীরে মেদ জমতে দেয় না।
- যে সব মায়েরা স্তন্যপান করাচ্ছেন, তাঁদের রান্নায় মেথি দেওয়া খুবই ভালো। কারণ এতে দুধের পরিমাণ বাড়ে। মায়েদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
- রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে? বা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে? এই সমস্যা অনেকটা কমিয়ে দিতে পারে মেথি।
- রক্তে নানা ধরনের দূষিত পদার্থ জমে অনেক সময়ে। সেই দূষিত পদার্থ সাফ করতেও সাহায্য করে মেথি। তাই নিয়মিত মেথি খেলে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- যাঁরা ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের রান্নাতেও মেথি মেশানো যেতে পারে। এতে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ কমে।
- অকালে চুল পেকে যাচ্ছে? কিংবা চুল পড়ে যাচ্ছে? এই সমস্যাতেও নিয়মি খেতে পারেন মেথির জল। সমস্যা কমবে।
- বিভিন্ন গাঁটের ব্যথা কমাতেও ওস্তাদ মেথির কিছু উপাদান। পেটের ব্যথার মতো সমস্যাতেও কাজে দিতে পারে মেথি ভিজোনো জল।
- কফের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের রান্নাতেও নিয়মিত মেথি দিলে, তাঁরা উপকার পেতে পারেন। বুকে জম কফ, শ্বাসকষ্ট, ব্রনকাইটিসের সমস্যা কমতে পারে এর ফলে।
