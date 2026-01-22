Edit Profile
    Health Benefits of Asafoetida or Hing: শীতে হিংয়ের কচুরি খাচ্ছেন, ডালেও মেশাচ্ছেন? শরীরে কেমন প্রভাব পড়ছে জানেন কি

    বাঙালি রান্নায় হিং ব্যবহার করা হয় নিত্যই। শীতের নানা রান্নাতেও অনেকে হিং মেশান। শরীরে এই হিং কী কী বদল ঘটায়, জেনে নিন।

    Published on: Jan 22, 2026 4:43 PM IST
    By Suman Roy
    বাঙালি রান্নায় হিংয়ের ব্যবহার হয়েই থাকে। অবাঙালিরাও হিং ব্যবহার করেন। ডাল, তরকারিতে তো হিং দেওয়াই হয়, এর পাশাপাশি কচুরি বা অন্য ভাজা খাবারেও দেওয়া হয় হিং।

    শীতে হিংয়ের কচুরি খাচ্ছেন, ডালেও মেশাচ্ছেন? শরীরে কেমন প্রভাব পড়ছে জানেন কি
    শীতে হিংয়ের কচুরি খাচ্ছেন, ডালেও মেশাচ্ছেন? শরীরে কেমন প্রভাব পড়ছে জানেন কি

    অনেকের ধারণা, হিং শরীর গরম করে দেয়। কিন্তু শরীরের উপর হিংয়ের বহু ধরনের প্রভাব আছে। সেগুলি জানা থাকলে হিং খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হতেই পারে। জেনে নিন সেগুলি:

    • হিং পেটের জন্য খুব ভালো। যাঁদের পেট পরিষ্কার হয় না, তাঁরা যদি নিয়মিত সামান্য পরিমাণে হিং খান, তাহলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আয়ুর্বেদেও হিংয়ের এই ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হল ডালে হিং দিয়ে খাওয়া।
    • অনেকেরই শ্বাসের সমস্যা হয়। বিশেষ করে শীতে এই সমস্যা বাড়ে। কোভিডের কারণেও অনেকের ফুসফুস দুর্বল হয়ে যেতে পারে। তাঁদের জন্যও হিং খুব কাজের। তরকারি সামান্য হিং দিলে, সেটি ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।
    • হিংয়ে coumarin নামের একটি উপাদান রয়েছে। এটি রক্ত চলাচলে সাহায্য করে। ফলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা কিছুটা কমতে পারে এই মশলাটি খেলে। এক গ্লাস জলে সামান্য হিং মিশিয়ে খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
    • বিভিন্ন ধরনের ব্যথার কমাতে পারে হিং। ঋতুকালীন ব্যথা বা মাথাব্যথার কমানোর ক্ষেত্রে হিং খুবই উপকারী।
    • শুধু খাওয়া নয়, হিং বাইরে থেকে ত্বকেরও উপকার করতে পারে। যাঁদের ব্রণর সমস্যা হয়, তাঁরা মুখে হিং গোলা জল মাখতে পারেন। পোকামাকড়ের কামড় খেলেও সেখানে লাগাতে পারেন হিং এবং আদার মিশ্রণ। সমস্যাগুলি কমবে।
