Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Are High Heels Bad: হাই হিল পরলেই পায়ের ব্যথা হচ্ছে? কী করবেন এখন, এই ধরনের জুতো ফেলে দিতে হবে নাকি

    হাই হিল জুতো পরতে ভালোবাসেন? কিন্তু পরলেই ব্যথা হচ্ছে? যতগুলি হাই হিল জুতো আছে, সবই কি তাহলে বাতিল করতে হবে? নাকি অন্য উপায়ও আছে?

    Published on: Feb 02, 2026 6:52 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ফ্যাশন সচেতন অনেকের কাছেই হাই হিলের কালেকশন থাকে। কিন্তু কেউ যদি বহুদিন এই জাতীয় জুতো না পরেন, তাহলে প্রথম বার পরার সময়ে পায়ে ব্যথা হতে পারে। আবার দীর্ঘ ক্ষণ এই জুতো পরে থাকলেও সমস্যা।

    হাই হিল পরলেই পায়ের ব্যথা হচ্ছে? কী করবেন এখন, এই ধরনের জুতো ফেলে দিতে হবে নাকি
    হাই হিল পরলেই পায়ের ব্যথা হচ্ছে? কী করবেন এখন, এই ধরনের জুতো ফেলে দিতে হবে নাকি

    বিশেষজ্ঞদের মতে, অনেক ক্ষণ এমন জুতো পরে থাকলে পায়ের বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা যায়। তাই আগে থেকে কিছু বিশেষ সাবধানতা বজায় রাখা দরকার।

    পায়ে ব্যথার কথা চিন্তা করে অনেকেই হাই হিল পরা এড়িয়ে যান। কিন্তু তা বলে কি হাই হিল পরা ছেড়ে দেবেন? একদম না । কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে চললে অনায়াসে আপনি ব্যথা ছাড়াই হাই হিল পড়তে পারবেন।

    • পায়ে ভালোভাবে ময়েশ্চরাইজার লাগিয়ে তবেই হাই হিল পরুন। এতে ফোসকা পড়ার আশঙ্কা কমে।
    • জুতো খোলার পর পা হালকা ভাবে নাড়াচাড়া করুন। আলতো ভাবে ম্যাসাজও করতে পারেন।
    • পয়েন্টেড হিলের তুলনায় ব্লক হিল বেশ আরামদায়ক। তাই আরামদায়ক স্টাইলিশ ব্লক হিল জুতো পরুন। যা দেখতেও সুন্দর লাগবে এবং আরামও পাবেন।
    • গোড়ালিতে বেশি ব্যথা করলে আইস প্যাক লাগান।
    • হাই হিল পরে পায়ের গোড়ালিতে টেপ লাগিয়ে নিতে পারেন। এতে ফোসকাও পরবে না আবার আরামও বোধ করবেন।
    • সামনে খোলা বা পিছনে খোলা থাকে, এমন জুতো পরুন। কারণ সামনে- পিছনে ঢাকা জুতো পরলে আপনার অস্বস্তি লাগা শুরু হবে। তা থেকে হবে পায়ে ব্যথা।
    • মোটা সোলের জুতো পরার চেষ্টা করুন। যেসব জুতোর সোল পাতলা, সেগুলিতে ব্যথা হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।
    • সারাদিনে অন্তত একবার ফুট ম্যাসাজ করতে পারলে ভালো।
    News/Lifestyle/Are High Heels Bad: হাই হিল পরলেই পায়ের ব্যথা হচ্ছে? কী করবেন এখন, এই ধরনের জুতো ফেলে দিতে হবে নাকি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes