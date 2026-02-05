Edit Profile
    Bad habits: রোজকার ৫ অভ্যাসেই শরীর খারাপ হয় ঘন ঘন, আপনারও আছে নাকি এই সমস্যা

    Bad habits: রোজকার কিছু অভ্যাসের কারণেই আমাদের শরীর খারাপ হয় ঘন ঘন। বিশেষজ্ঞদের কথায়, এর মধ্যে পাঁচটি অভ্যাস আছে বলেই দুর্বল হয়ে পড়ি আমরা। কী কী সেই অভ্যাস, চলুন জেনে নেওয়া যাক।

    Published on: Feb 05, 2026 10:49 AM IST
    By Suman Roy
    রোজকার রুটিনে আমরা এমন অনেক কাজ করি, যা করা উচিত নয়। আর এই অভ্যাসেই আমাদের শরীর খারাপ হয় বেশি। তেমনই পাঁচটি অভ্যাসে অনেকটাই ক্ষতি হয় আমাদের। একনজরে দেখে নেওয়া যাক সেগুলি কী কী।

    খিদে না পেলেও খাওয়া: খিদে পায়নি, তবুও খাচ্ছি। এই প্রবণতা রয়েছে অনেকেরই। আর এ থেকে শরীর খারাপের প্রবণতা বাড়ছে। দিন দিন ওজন বেড়ে যাওয়ার বড় কারণ এটাই।

    দেরিতে ঘুমোনো: দেরিতে ঘুমনোর প্রবণতাও বেশ মারাত্মক। এর জন্য অনেকের ঠিকমতো ঘুম হয় না। ফলে ক্ষতি হয় কাজের। সেই ক্ষতি এড়াতে ঘুমোতে যান তাড়াতাড়ি। এতে শরীরও বেশ ভালো থাকবে।

    নটার পরে খাওয়াদাওয়া: নটার পরে খাওয়াদাওয়া করা মোটেই উচিত নয়। এতে খাবার হজমের সমস্যা বেড়ে যায়। তাই রাতের খাবার নটার মধ্যেই খেয়ে নিন। এতে হজম ভালো হবে। পরদিন পেটও ঠিক থাকবে।

    একসঙ্গে নানা কাজ করা: একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে যাওয়া মোটেই ঠিক নয়। কেউ কেউ একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে পারেন, কিন্তু অনেকের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। এতে কাজে ভুলের সংখ্যা বেড়ে যায়।

    বেশি ব্যায়াম: শরীর ভালো রাখতে ব্যায়াম করুন। কিন্তু বেশি ব্যায়াম করা মোটেই ভালো নয়। এতে শরীর দুর্বল লাগে। ফলে ক্লান্তি বেড়ে যায়।

