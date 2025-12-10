Edit Profile
    জলে সামান্য নুন মিশিয়ে স্নান করে দেখুন! বহু সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন

    বেশিরভাগ মানুষ সামুদ্রিক লবণের (Sea Salt) বা বিশেষ খনিজযুক্ত ইপসম লবণের (Epsom Salt) স্নানের উপকারিতা সম্পর্কে জানেন, তবে সাধারণ নুন (Sodium Chloride) বা সামুদ্রিক নুন মিশিয়ে স্নানও ত্বক এবং মন উভয়ের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে।

    Published on: Dec 10, 2025 12:20 PM IST
    By Suman Roy
    জলে সামান্য নুন মিশিয়ে স্নান করার প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। একে সাধারণত সল্ট বাথ (Salt Bath) বলা হয়। যদিও বেশিরভাগ মানুষ সামুদ্রিক লবণের (Sea Salt) বা বিশেষ খনিজযুক্ত ইপসম লবণের (Epsom Salt) স্নানের উপকারিতা সম্পর্কে জানেন, তবে সাধারণ নুন (Sodium Chloride) বা সামুদ্রিক নুন মিশিয়ে স্নানও ত্বক এবং মন উভয়ের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে।

    জলে নুন মিশিয়ে স্নান করলে কী হয় এবং এর উপকারিতাগুলো কী, তা জেনে নিন।

    ১. ত্বকের উপকারিতা: এক্সফোলিয়েশন ও পরিষ্কারক

    নুন জল ত্বকের জন্য একটি প্রাকৃতিক টনিক হিসেবে কাজ করে:

    • ডিটক্সিফিকেশন: লবণ জল শরীরের ত্বক থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে। এটি ত্বকের ছিদ্র বা পোরস (Pores) খুলে দেয় এবং গভীর থেকে ত্বককে পরিষ্কার করে।
    • প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েটর: জলের সঙ্গে মেশানো নুনের ছোট দানাগুলি আলতোভাবে ত্বকের ওপরের স্তরের মৃত কোষ (Dead Skin Cells) অপসারণ করতে সাহায্য করে। ফলে ত্বক সতেজ এবং মসৃণ হয়।
    • অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল গুণ: নুনে থাকা অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য ত্বকের ওপরের স্তরের ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক দূর করতে সাহায্য করে। এটি ব্রণ (Acne) এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে হওয়া অ্যালার্জির সমস্যা কমাতে সহায়ক হতে পারে।
    • খুশকি ও শুষ্কতা: নুন জল মাথার ত্বকের খুশকি কমাতে এবং অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করতেও কার্যকর।

    ২. পেশী ও বাতজনিত সমস্যায় আরাম

    লবণ জলে স্নান করার মূল উপকারিতা হলো পেশী শিথিল করা।

    • পেশী শিথিলতা: নুন জল পেশীর টান (Muscle Tension) এবং ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। বিশেষত যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন বা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করেন, তাদের জন্য এটি উপকারী।
    • বাত বা আর্থ্রাইটিস: গবেষণায় দেখা গেছে, লবণ জল হালকা গরম করে স্নান করলে বাতজনিত ব্যথা এবং জয়েন্টের অস্বস্তি সাময়িকভাবে হ্রাস পেতে পারে।

    ৩. মানসিক শান্তি ও চাপমুক্তি

    লবণ জলে স্নান মনকে শান্ত করে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে।

    • স্ট্রেস হ্রাস: একটি উষ্ণ লবণ জল স্নান মানসিক চাপ (Stress) কমাতে এবং মেজাজ উন্নত করতে সাহায্য করে। এটি এক ধরনের হাইড্রোথেরাপি, যা স্নায়ুতন্ত্রকে শিথিল করে।
    • ঘুমের উন্নতি: উষ্ণ জলের আরামদায়ক প্রভাব এবং পেশীর শিথিলতা ভালো ও গভীর ঘুম আনতে সহায়ক হতে পারে।

    ৪. কীভাবে নুন জল ব্যবহার করবেন?

    • পরিমাণ: সাধারণ জলের সঙ্গে ১/২ কাপ থেকে ১ কাপ সামুদ্রিক লবণ বা সাধারণ নুন মিশিয়ে নিতে পারেন। যদি ইপসম সল্ট ব্যবহার করেন, তবে তা প্যাকেজের নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবহার করুন।
    • সময়কাল: ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে এই জলে স্নান করুন।

    সতর্কতা

    যাদের উচ্চ রক্তচাপ, গুরুতর হৃদরোগ বা ত্বকে কোনো বড় ধরনের সংক্রমণ রয়েছে, তাদের নুন জলে স্নান করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। নুন জলের ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা সঠিকভাবে বজায় রাখা জরুরি।

