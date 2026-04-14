Black gram Water Health Benefits: ডায়াবিটিসের ভয় পাচ্ছেন? ম্যাজিকের মতো করে সমস্যা কমিয়ে দিতে পারে ঘরোয়া এই পদ্ধতি

Black gram Water Health Benefits: ডায়াবিটিসের ভয় পাচ্ছেন? ম্যাজিকের মতো করে সমস্যা কমিয়ে দিতে পারে ঘরোয়া এই পদ্ধতি
Black gram Water Health Benefits: বাড়িতে ছোলা থাকলেই হল। এই শস্যই আপনার সমস্যা অনেক কমিয়ে দিতে পারে। জেনে নিন কীভাবে।
Black gram Water Health Benefits: ডায়াবিটিসের সমস্যা অনেকেরই বাড়ছে। ভভিষ্যতে এটি বহু মানুষের দুরারোগ্য অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন অনেকে।
ডায়াবিটিসের নানা ওষুধ রয়েছে বাজারে। কিন্তু বেশ কয়েকটি ঘরোয়া উপায়ে এই সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে ফেলা যায়। এর একেবারে গোড়াতেই যে পদ্ধতিটি রয়েছে, সেটির কথা অনেকেই জানেন না।
সেটি হল— ছোলা ভিজানো জল। ছোলায় নানা ধরনের পুষ্টিগুণ রয়েছে, সে কথা অনেকেই জানেন। প্রচুর ভিটামিন, প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ছোলা ঠাসা। কিন্তু ছোলা ভিজানো জলেরও যে অনেক গুণ, তা ক’জন জানেন!
এহেন ছোলা ভিজানো জল খেলে কমে যেতে পারে ডায়াবিটিসের সমস্যা। তার সঙ্গে কমতে পারে আরও বহু সমস্যাই। দেখে নেওয়া যাক ছোলা ভিজানো জলের গুণ:
- রোজ সকালে খালি পেটে ছোলা ভিজানো জল খেলে কমে যেতে পারে ডায়াবিটিসের সমস্যা। রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে এই জল। সকালে খালি পেটে এটি খেলে সমস্যা কমবে।
- ছোলার জলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে। সেই ভিটামিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়।
- এই জলে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এটি শরীরে জমা দূষিত পদার্থ সাফ করতে সাহায্য করে। ফলে ওজন কমে। নিয়মিত ছোলা ভিজানো জল খেলে পেটের পেটের পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়।
- পেটের সমস্যায় ভুগছেন? পেট পরিষ্কার হচ্ছে না? সেক্ষেত্রে নিয়মিত খেতে পারেন ছোলার জল। সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে।
কীভাবে বানাবেন এই ছোলার জল?
রাতে দু’মুঠো ছোলা পরিমাণ মতো জলে ভিডিয়ে নিন। সকালে সেই ছোলা ভিজিয়ে রাখা জলটি খেয়ে নিন। যে ছোলা ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটিও খেয়ে নিতে পারেন। তাতে কোনও অসুবিধা নেই।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।