সিদ্ধ ডিম নাকি পোচ করা ডিম—কোনটি বেশি উপকারী? কাদের জন্য কোনটি ভালো
পোচ করা ডিম, নাকি সিদ্ধ ডিম— কোনটি কাদের জন্য ভালো, এটা হয়তো অনেকেই জানেন না। এখন জেনে নিন সেই সত্যিটা।
ডিম হলো একটি সম্পূর্ণ খাবার, যা প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজে পরিপূর্ণ। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ডিম রাখার চল প্রায় সব দেশেই আছে। তবে ডিমকে রান্না করার পদ্ধতি ভেদে এর পুষ্টিগুণ, হজম প্রক্রিয়া এবং স্বাস্থ্য উপকারিতায় সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। সিদ্ধ ডিম (Boiled Egg) এবং পোচ করা ডিম (Poached Egg) হলো ডিম রান্নার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর দুটি উপায়।
সিদ্ধ ডিম এবং পোচ করা ডিমের উপকারিতা এবং কোন পদ্ধতি কাদের জন্য ভালো, তা জেনে নিন।
১. পুষ্টির তুলনা: কোনটি সেরা?
সিদ্ধ এবং পোচ করা ডিম উভয়ই জল ব্যবহার করে রান্না করা হয়, কোনো অতিরিক্ত ফ্যাট বা তেল ছাড়াই। ফলে উভয়ের পুষ্টিগুণ প্রায় অভিন্ন।
|বৈশিষ্ট্য
|সিদ্ধ ডিম (Boiled Egg)
|পোচ করা ডিম (Poached Egg)
|ক্যালোরি
|প্রায় ৭০-৮০ কিলোক্যালোরি
|প্রায় ৭০-৮০ কিলোক্যালোরি
|ফ্যাট সংযোজন
|শূন্য (Zero)
|শূন্য (Zero)
|প্রোটিনের সহজলভ্যতা
|উচ্চ, প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে রান্না হয়
|উচ্চ, প্রোটিন দ্রুত রান্না হয়
|ভিটামিন সংরক্ষণ
|উচ্চ, অতিরিক্ত তাপে কম ক্ষতি হয়
|উচ্চ, মৃদু তাপে রান্না হওয়ায় ভিটামিন ভালো সংরক্ষিত থাকে
|হজম
|পোচের চেয়ে হজম হতে সামান্য বেশি সময় লাগে
|সবচেয়ে সহজে হজম হয়
- সিদ্ধান্ত: পুষ্টির দিক থেকে, উভয়ই প্রায় সমান এবং ভাজা ডিমের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।
২. কাদের জন্য কোনটি ভালো? (সুবিধা এবং অসুবিধা)
রান্নার পদ্ধতি এবং ডিমের ভেতরের অংশের ভিন্নতার কারণে কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের জন্য একটি অন্যটির চেয়ে বেশি উপযোগী হতে পারে:
ক. সিদ্ধ ডিম (Hard-Boiled Egg)
|সুবিধা
|কাদের জন্য ভালো?
|সম্পূর্ণ রান্না
|ডিমের কুসুম ও সাদা অংশ সম্পূর্ণ রান্না হয়, যা খাদ্যজনিত অসুস্থতা (Food Poisoning) বা ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়।
|বহনযোগ্যতা
|প্রোটিনের একটি বহনযোগ্য উৎস। প্রাতরাশ বা টিফিনের জন্য সবচেয়ে ভালো।
|সুবিধা
|গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সেরা।
অসুবিধা: অতিরিক্ত সিদ্ধ হলে কুসুম শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।
খ. পোচ করা ডিম (Poached Egg)
|সুবিধা
|কাদের জন্য ভালো?
|নরম কুসুম
|কুসুম নরম এবং তরল অবস্থায় থাকে। এটি ভিটামিন শোষণকে আরও সহজ করে।
|সহজে হজম
|ডিমের সাদা অংশ এবং কুসুম উভয়ই নরম হওয়ায় এটি সবচেয়ে সহজে হজম হয়।
|সুবিধা
|বয়স্ক ব্যক্তি, হজমের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তি এবং যারা উচ্চ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে চান (কারণ এর সঙ্গে তেল যুক্ত হয় না) তাদের জন্য এটি সেরা।
অসুবিধা: ফ্যাট সংযোজন। খাওয়ার সময় টোস্ট বা অন্যান্য ফ্যাটযুক্ত উপাদানের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়।
৩. চূড়ান্ত রায়: স্বাস্থ্যকর পদ্ধতির নির্বাচন
উভয় পদ্ধতিই স্বাস্থ্যকর। আপনার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য লক্ষ্য ও পছন্দের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা উচিত।
- ওজন কমাতে বা পুষ্টির জন্য: উভয়ই চমৎকার।
- হজমের সংবেদনশীলতা থাকলে: পোচ করা ডিম ভালো।
- খাদ্য নিরাপত্তার উদ্বেগ থাকলে: সিদ্ধ ডিম বেশি নিরাপদ।