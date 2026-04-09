সুগারের রোগীদের কি রাজমা আদৌ খাওয়া উচিত? জানুন কী জানালেন বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ

সুগারের রোগীদের কি রাজমা আদৌ খাওয়া উচিত? জানুন কী জানালেন বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ
মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, ফাইবার আর প্রোটিনে ভরপুর রাজমা শরীরের জন্য খুব উপকারি। কিন্তু ডায়াবেটিস থাকলে কি খাওয়া যাবে?
রুটি বা ভাতের সাথে পরিমাণমতো রাজমা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপযোগী হয়ে উঠতে পারে বলে জানালেন একজন নিউট্রিশনিস্ট। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, ফাইবার আর প্রোটিনে ভরপুর রাজমা শরীরের জন্য খুব উপকারি। সঙ্গে এটিকে লো জিআই (glycaemic index) ফুড হিসেবেও মানা হয়ে থাকে। ফলে এটি শরীরের জন্য উপকারি পুষ্টি যোগানোর পাশাপাশি সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে।
রাজমা খেতে যেমন সুস্বাদু তেমন উপকারিও। এটি হার্টের জন্য ভালো, ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে, ওজন কমাতে সাহায্য করে, হাড় শক্ত রাখে এমনকী ক্যানসারের সম্ভাবনাও কমায়।
রাজমায় থাকা ফাইবার ও প্রোটিনের জন্য এটি ওজন কমাতে খুব সাহায্য করে। রাজমার মিনারেল, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম হাড় শক্ত রাখে এবং অস্টিওপোরোসিস হওয়া আটকায়।
নিউট্রিশনিস্ট ভুবন রস্তোগি জানান, ‘রাজমায় প্রোটিন থাকে মাঝারি মানের আর ফাইবার থাকে অনেক বেশি। ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট হজম হতে সময় নেয়। সেই কারণেই রাজমাকে ফেলা হয় লো গ্লাইকেমিক খাবারের তালিকায়। তাই ডাইবেটিসের রোগীরাও এটা খেতে পারেন।’
সঙ্গে রাজমা পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সাহায্য করে।
‘রাজমায় থাকা উচ্চমাত্রার ফাইবার প্রোবায়োটিকের কাজ করে আর পেট ভালো রাখে। প্রতিদিন আমাদের শরীরের ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম ফাইবারের প্রয়োজন পড়ে (ভারতীয়দের জন্য আইসিএমআরের গাইডলাইনস)। আর ফাইবার পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।’, জানানা রস্তোগি।
রাজমার উপকারিতা
১ কাপ রান্না করা রাজমায় আছে
১৫ গ্রাম প্রোটিন (একটা ডিমের মতো)
১ গ্রামের কম ফ্যাট
১১ গ্রাম ফাইবার
২৯ গ্রাম কার্বস
তাই এবার থেকে রাজমা খেতে ইচ্ছে করলে নিজেকে আর সেই স্বাদ থেকে বঞ্চিত করবেন না!
