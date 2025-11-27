শীতকালে শিশুরা কেন গা থেকে কম্বল সরিয়ে দেয়? রইল ৫টি কারণ

শীতকালে শিশুরা কেন গা থেকে কম্বল সরিয়ে দেয়? রইল ৫টি কারণ
অনেক শিশু শীতেও কম্বল সরিয়ে দেয়। এর পেছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে, যেমন - শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অস্বস্তি বা অন্য কোনো কারণ। আজকের প্রতিবেদনে আমরা আলোচনা করব কেন শিশুরা কম্বল সরিয়ে দেয় এবং এর প্রতিকার কি, সাথে রইল ৫টি গুরুত্বপূর্ণ টিপস।
শিশুদের ঠান্ডা লাগা নিয়ে বাবা-মায়েরা সব সময়ই চিন্তিত থাকেন। শীতকালে শিশুকে পর্যাপ্ত গরম কাপড় পরানো এবং কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যাপারেও সকলে সচেতন থাকেন। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, এত কিছুর পরেও শিশুরা কম্বল সরিয়ে দেয়। আর এই বিষয়টি নিয়ে বাবা-মায়েরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এমনটা হচ্ছে? তাদের শিশু কি ঠান্ডায় কষ্ট পাচ্ছে? তবে এই সমস্যার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে।
শিশুদের কম্বল সরিয়ে দেওয়ার পেছনে ৫টি কারণ জানা থাকলে, আপনি এই পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন।
১। শরীরের তাপমাত্রা বেশি হয়ে যাওয়া: অনেক সময়েই দেখা যায়, শিশুর শরীরে গরম কাপড় বা কম্বল অতিরিক্ত হয়ে গেছে। ফলে শিশুর শরীর গরম হয়ে যাচ্ছে এবং সে অস্বস্তি বোধ করছে। এই কারণেও শিশুরা কম্বল সরিয়ে দিতে পারে।
২। অস্বস্তি বোধ করা: অনেক সময়েই কম্বল বা চাদর শিশুর শরীরের সঙ্গে মানানসই হয় না। অতিরিক্ত মোটা কম্বল বা নতুন কম্বলের অনুভূতি তার পছন্দ নাও হতে পারে। ফলে সে কম্বল সরিয়ে দিতে পারে।
৩। শারীরিক বৃদ্ধি: অনেক সময়েই দেখা যায়, শিশুরা তাদের ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করে। এই সময় তারা হাত-পা ছুড়তে পারে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবেই কম্বল সরিয়ে দিতে পারে।
৪। ডায়াপার পরিবর্তন: অনেক সময়েই শিশুর ডায়াপার ভিজে গেলে বা তার নোংরা লাগলে সে অস্বস্তি বোধ করে। এই অস্বস্তির কারণেও সে কম্বল সরিয়ে দিতে পারে।
৫। শ্বাসকষ্টের সমস্যা: কিছু ক্ষেত্রে, যদি শিশুর নাক বন্ধ থাকে বা শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, তাহলেও সে কম্বল সরিয়ে দিতে পারে। এই সময়ে, আপনার শিশুর নিঃশ্বাসের দিকে খেয়াল রাখুন। এই কারণগুলি ছাড়াও, অনেক সময়েই শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যও এমনটা করে থাকে।
তবে, যদি আপনার শিশু প্রায়শই এমনটা করে এবং তার শরীর অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন। আপনার শিশুর আরামের জন্য, আরামদায়ক এবং হালকা কম্বল ব্যবহার করুন।