শিশুদিবসে স্কুলে কিছু বলতে হবে? একটা ছোট ভাষণের বয়ান রইল এখানে

১৪ নভেম্বর, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। শিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণে এই দিনটি ভারতে শিশু দিবস (Children's Day) হিসেবে পালিত হয়। স্কুলের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য একটি আদর্শ প্রতিবেদন নিচে দেওয়া হলো, যেখানে নেহরুকে স্মরণ করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য উৎসাহিত করার বার্তা থাকবে।
শুভ সকাল, অধ্যক্ষ মহাশয়/মহাশয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা,
আজ এক অত্যন্ত আনন্দের দিন—আজ আমাদের শিশু দিবস। আজকের এই দিনটি আমরা উদযাপন করি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন হিসেবে। তিনি শিশুদের খুব ভালোবাসতেন এবং আদর করে শিশুরা তাঁকে 'চাচা নেহরু' বলে ডাকত। তিনি বলতেন, আজকের শিশুরাই হলো আগামী দিনের ভারতের ভিত্তি। একটি দেশের ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তা নির্ভর করে সেই দেশের শিশুরা কীভাবে গড়ে উঠছে তার ওপর।
চিলড্রেনস ডে-র বার্তা
চাচা নেহরু সব সময় বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি শিশুর তিনটি জিনিস পাওয়ার অধিকার আছে: ভালোবাসা, শিক্ষা এবং সুযোগ (Love, Education, and Opportunity)।
১. শিক্ষার গুরুত্ব: নেহরু সবসময় শিক্ষার ওপর জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা হলো সেই আলো যা আমাদের অন্ধকার দূর করে। তোমরা এখন স্কুলে আছো, তাই তোমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো মন দিয়ে পড়াশোনা করা, শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, বরং বিশ্বের জ্ঞান অর্জন করা।
২. স্বপ্ন দেখার সাহস: তোমরা সবাই ছোট ছোট চারাগাছের মতো। তোমাদের সঠিক পরিচর্যা পেলে তোমরা ভবিষ্যতে বিরাট মহীরূহ হবে। তাই বড় স্বপ্ন দেখো, সাহসী হও এবং সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করো।
৩. মূল্যবোধ এবং চরিত্র গঠন: পড়াশোনার পাশাপাশি তোমাদের ভালো মানুষ হতে হবে। বড়দের সম্মান করা, বন্ধুদের সাহায্য করা এবং পরিবেশের প্রতি যত্ন নেওয়া—এই মূল্যবোধগুলো তোমাদের চরিত্রের ভিত্তি হওয়া উচিত।
আজকের এই দিনটি আনন্দের, তবে এর গুরুত্বও অনেক। মনে রাখবে, তোমরা শুধু শিক্ষার্থী নও, তোমরা ভারতমাতার ভবিষ্যৎ নির্মাতা। নেহরুর দেখানো পথে এগিয়ে চলো এবং দেশ ও দশের জন্য ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখো।
সবাইকে শিশু দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা! জয় হিন্দ!
News/Lifestyle/শিশুদিবসে স্কুলে কিছু বলতে হবে? একটা ছোট ভাষণের বয়ান রইল এখানে