সিআইএসএফ-এ বড় নিয়োগ, বাড়বে বাহিনীর কর্মক্ষমতা

সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে, কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (CISF) ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১১,৭২৯ জন সদ্য প্রশিক্ষিত কনস্টেবল/জিডি নিয়োগপ্রাপ্তকে তাদের কর্মক্ষমতায় অন্তর্ভুক্ত করবে, যারা সারা দেশের ছয়টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে পাস আউট হবেন। এই বৃহৎ পরিসরে অন্তর্ভুক্তির ফলে বাহিনীর সামগ্রিক কর্মক্ষমতা ৮% বৃদ্ধি পাবে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের একটি। পাসিং আউট প্যারেডটি ০৬ RTCS-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল:
(i) বারওয়াহা (মধ্যপ্রদেশ)
(ii) Deoli (Rajasthan)
(iii) বেহরোর (রাজস্থান)
(iv) থাক্কোলাম (তামিলনাড়ু)
(v) ভিলাই (ছত্তিশগড়)
(vi) মুন্ডালি (ওড়িশা)
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিআইএসএফ-এর জন্য ২.২ লক্ষ কর্মীর বর্ধিত সীমা অনুমোদনের পরপরই এই শক্তিশালীকরণ করা হল, যার ফলে বাহিনীটি ক্রমবর্ধমান জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।
সিআইএসএফ, যা ৩৬০ টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা - বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক কেন্দ্র, মহাকাশ সুবিধা, মেট্রো নেটওয়ার্ক, ইস্পাত কেন্দ্র এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত ইউনিটগুলির নিরাপত্তা প্রদান করে - এই বৃদ্ধির ফলে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
জেওয়ার বিমানবন্দর, নবি মুম্বাই বিমানবন্দর, ভাকরা বাঁধ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পের মতো সম্প্রতি সিআইএসএফ সুরক্ষার আওতায় আনা বেশ কয়েকটি নতুন এবং উচ্চ-গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় জনবলের চাহিদা পূরণে এই নতুন সংযোজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
কর্মক্ষম চাহিদার উপর ভিত্তি করে কৌশলগত জনবল বন্টন
নতুন কর্মীদের নিয়োগ একটি সতর্ক, তথ্য-ভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে:
হুমকি উপলব্ধি
গণআন্দোলনের পরিমাণ
পুরুষ-মহিলা অনুপাত
সেক্টর-নির্দিষ্ট অপারেশনাল চাহিদা
নিয়োগপ্রাপ্তদের শিক্ষাগত ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা
এই বিবেচনার ভিত্তিতে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং বামপন্থী উগ্রপন্থী অঞ্চলের মতো নিরাপত্তা-সংবেদনশীল ইউনিটগুলির পাশাপাশি বিমানবন্দর এবং ডিএমআরসি সেক্টরে প্রায় ৯০% জনবলের প্রয়োজনীয়তা নতুন পোস্টিংয়ের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
নারী কর্মীদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি
১১,৭২৯ জন নিয়োগপ্রাপ্তের মধ্যে ১,৮৯৬ জন মহিলা কর্মী। কর্মক্ষম অগ্রাধিকার এবং বিদ্যমান শূন্যপদ বিবেচনা করে, তাদের বেশিরভাগকেই বিমানবন্দর এবং ডিএমআরসি ইউনিটে নিয়োগ করা হচ্ছে, যেখানে মহিলারা নিরাপত্তা স্ক্রিনিং এবং যাত্রী পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
শিক্ষাগত এবং কারিগরি দক্ষতা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত
স্নাতক ডিগ্রি বা কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন নিয়োগপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকারমূলকভাবে বিমানবন্দর মোতায়েনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, যেখানে উন্নত স্ক্রিনিং সিস্টেম, উচ্চমানের নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি-চালিত পদ্ধতির ব্যবহারের জন্য উচ্চ স্তরের প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন হয়।
এই অতিরিক্ত জনবলের মাধ্যমে, সিআইএসএফ ভারতের সবচেয়ে সংবেদনশীল এবং উচ্চ-যানবাহন স্থাপনাগুলিতে তার উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করতে প্রস্তুত, যা দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে নিরাপদ, দক্ষ এবং প্রযুক্তি-সক্ষম সুরক্ষা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।