    গরমেও মাঝে মধ্যে কফি খাচ্ছেন? শরীরে কেমন প্রভাব পড়ছে জানেন কি

    কফি খেলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে? কী বলছেন বিজ্ঞানীরা?

    Published on: Apr 10, 2026 10:19 AM IST
    By Suman Roy
    কফি খাওয়া কি শরীরের জন্য খারাপ? নাকি এটি শরীরের কোনও উপকার করে?

    উত্তর যাই হোক না কেন, সারা বছরই অনেকেই কফি খান। এবং কফি খাওয়ার সময়ে তাঁরা ভালো-মন্দের কথা ভাবেনও না। ভালো লাগে বলেই খান। কিন্তু শরীরের উপর এর কেমন প্রভাব পড়ে? কী বলছে হালের গবেষণা?

    সম্প্রতি Nutrients Journal-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে কফির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কী বলা হয়েছে সেখানে?

    • নিয়মিত কফি খেলে gastrin হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে। এটি খাবার হজম করাতে সাহায্য করে। ফলে যাঁরা শীতে রোজ কফি পান করেন, তাঁদের পেটের গণ্ডগোলের আশঙ্কা কমে। এছাড়াও কফি cholecystokinin নামের একটি হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে খাবারের পুষ্টিগুণ বেশি মাত্রায় ঢোকে শরীরে।
    • পেটের ভিতরে যে ব্যাকটিরিয়াগুলি খাবার হজম করতে সাহায্য করে, পেটের কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখতে সাহাস্য করে, কফি সেগুলির স্বাস্থ্য ভালো রাখে। ফলে পেটের সার্বিক উন্নতি হয়।
    • শীতে অনেকেরই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হয়। জল কম খাওয়া, অ্যাসিডিটির সমস্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে কোষ্ঠের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সব সমস্যার পরিমাণই অনেক কমিয়ে দেয় কফি। যাঁরা শীতকালে রোজ কফি খান, তাঁদের পেট পরিষ্কার থাকে।

    কফি কিছু ক্ষেত্রে শরীর শুকিয়ে দেয়, কারও কারও অ্যাসিডের মাত্রাও বাড়ে। কিন্তু সার্বিক ভাবে বিচার করলে কফি পেটের জন্য খুবই ভালো। এমনই বলছে, হালের গবেষণা।

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত।

