ডাল সেদ্ধ করার সময় কুকার থেকে বেরিয়ে পড়ে? আবার ডালও গলছে না? জানুন কী করবেন

ডাল সেদ্ধ করার সময় কুকার থেকে বেরিয়ে পড়ে? আবার ডালও গলছে না? জানুন কী করবেন
ডাল হয়তো ভালো করে গলে না বা পুড়ে যায়, আবার রান্নাঘর তো নোংরা হলই। বহুবার চেষ্টা করেও রান্নাঘর নোংরা করে ডাল রাঁধতে না-পারলে এখানে দেওয়া কয়েকটি টিপস কাজে লাগিয়ে দেখতে পারেন।
কুকারে ডাল চাপিয়ে অন্য কাজ করছেন, ততক্ষণে কুকারের সিটির সঙ্গে সঙ্গে ডাল বেরিয়ে কিচেন টাইল্স, ওভেনে ছড়িয়ে একাকার কাণ্ড! কুকারের দশার কথা তো ছেড়েই দিলাম। এমন হলে ডাল হয়তো ভালো করে গলে না বা পুড়ে যায়, আবার রান্নাঘর তো নোংরা হলই। বহুবার চেষ্টা করেও রান্নাঘর নোংরা করে ডাল রাঁধতে না-পারলে এখানে দেওয়া কয়েকটি টিপস কাজে লাগিয়ে দেখতে পারেন।
কুকার থেকে কখন ডাল বেরিয়ে আসে?
১. কুকারে তার নির্ধারিত ক্ষমতার চেয়ে বেশি ডাল ভরে দিলে এমন হয়।
২. আবার কুকারে বেশি পরিমাণে জল ভরে দিলেও ডাল সেই জলের সঙ্গে মিশে সিটির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে।
৩. তীব্র আঁচে ডাল রান্না করাও ডাল বেরিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।
কুকারে ডাল কী ভাবে পুড়ে যায়?
১. কুকারে ডাল সেদ্ধ করার আগে ১৫ মিনিটের জন্য গরম জলে ভিজিয়ে রেখে দিন। সেই জল ফেলে দিয়ে কুকারে ডাল দিন এবং প্রয়োজন মতো জল দিয়ে ভালো ভাবে নাড়িয়ে নিন। কুকারের নীচে ডাল জমে গেলে তা পুড়ে যায়।
২. সব সময় অল্প আঁচে ডাল সেদ্ধ করা উচিত। তা না-হলে ডাল পুড়ে যেতে পারে।
৩. কুকারে ভালো ভাবে প্রেশার না-হওয়াও ডাল পুড়ে যেতে পারে।
কখন ডাল গলে না?
১. কুকারের রাবার ঢিলে হলে, ঠিক করে সিটি না-লাগালে কুকারে প্রেশার সৃষ্টি হতে পারে না, এর ফলে অনেক ক্ষণ গ্যাসে চাপিয়ে রাখলেও ডাল সেদ্ধ হয় না।
২. কুকারে সেদ্ধ হতে সময় লাগবে এমন ডালকে ১ ঘণ্টা আগে থেকে জলে ভিজিয়ে রেখে দিন। সেদ্ধ করার সময় সামান্য খাবার সোডাও মিশিয়ে দিতে পারেন।
৩. ডাল সেদ্ধ করার সময় তাতে নুন, হলুদের পাশাপাশি আধ ছোট চামচ তেল বা ঘি মেশান। এর ফলে ডাল তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হবে এবং কুকারের তলায় লেগে গিয়ে পুড়ে যাবে না।
