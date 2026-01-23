Cracked Heels Care: শীতের ফাটা গোড়ালি ঠিক হবে ১৫ দিনে, যদি মেনে চলেন এই ৯ টিপস
দেখুন গোড়ালি ফাটার সমস্যায় কী করবেন!
Published on: Jan 23, 2026 2:15 PM IST
By Suman Roy
শীতের এই সময় গোড়ালি ফাটার সমস্যা বাড়াবাড়ি আকার নেয়। কারও গোড়ালি এত বাজেভাবে ফেটে যায় যে পা থেকে রক্ত পড়তে থাকে। কেউ আবার ফাটা গোড়ালির সমস্যার কারণে মেঝেতে পা ফেলতে পারেন না! আর লোকলজ্জার ভয় তো আছেই। মূলত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে এই সমস্যা বেশি হয়। চলুন সবার আগে জেনে নেই কেন গোড়ালি ফেটে যায়।
গোড়ালি ফাটার অন্যতম কারণ হল ঠান্ডা মেঝেতে খালি পায়ে হাঁটাচলা করা! থাইরয়েডের সমস্যা যাঁদের আছে, তাঁদেরও গোড়ালি বেশি ফেটে যায়। পায়ের পাতা ভালোভাবে পরিষ্কার না করা, ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়াও অন্যতম কারণ। শরীরে খনিজ, ভিটামিন এবং অন্যান্য পুষ্টির অভাবেও এই সমস্যা হয়ে থাকে।
কী করবেন
- রোজ স্নানের সময় পিউমিক স্টোন দিয়ে গোড়ালি পরিষ্কার করে নিন। এরপর স্নান করে সারা গায়ে যখন ময়েশ্চারাইজার মাখবেন, তা মাখুন পায়ের পাতার ওপরে ও নীচে। এবার পরে ফেলুন মোজা।
- রাতে শোওয়ার সময় ফুট ক্রিম ব্যবহার করুন।
- সপ্তাহে দু' থেকে তিন দিন গরম জলে পা চুবিয়ে রেখে পরিষ্কার করে নিন।
- গ্লিসারিন আর গোলাপ জল মিশিয়ে ঘরোয়া প্যাক বানিয়ে সেটাও ফাটা গোড়ালিতে ব্যবহার করতে পারেন। লাগাতে পারেন নারকেল তেলও।
- ডায়াবেটিসের রোগীরা পা ফেটে গিয়ে রক্ত বের হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
- বেশি করে জল খাবেন।
- ঘরে সবসময় জুতো ব্যবহার করুন ও পায়ের পাতা পরিষ্কার রাখুন।
- পাকা কলা চটকে তার সাথে মধু আর অ্যাভোকাডো মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে তা পায়ে লাগাতে পারেন।
- চালের গুঁড়া, মধু, লেবুর রস, দুধের সর দিয়ে ঘরোয়া স্ক্রাব তৈরি করে নিন। এই প্যাক লাগিয়ে খানিকক্ষণ রাখুন। শুকনো হয়ে গেলে ঘষে ঘষে তুলে নিন।