Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    আধুনিক আবাসে ঐতিহ্যের নবজাগরণ! বাংলার শহুরে জীবনযাত্রাতেও এবার সাংস্কৃতির শিকড়ের টান

    বাংলার শহুরে জীবনযাত্রায় সাম্প্রতিক এক পরিবর্তনের ঢেউ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেখানে আধুনিকতার সঙ্গে সংস্কৃতির গভীর সংযোগও নতুন করে তৈরি হচ্ছে। আবাস সংস্কৃতির দর্শনগত বদল এবং সাবেকিয়ানাকে ফিরিয়ে নেওয়ার এই নতুন ভাবনা নিয়ে আলোচনা করলেন উদ্যোগপতি হর্ষবর্ধন নেওটিয়া।

    Published on: Mar 31, 2026 3:14 PM IST
    By HT Bangla Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং নিজের শেকড়কে আঁকড়ে ধরে আধুনিক শহুরে জীবন কাটানোর এক নতুন প্রবণতা বাংলায় তৈরি হয়েছে। হর্ষবর্ধন নিওটিয়ার মতে, বাংলাকে বুঝতে হলে কেবল দৃশ্যমান বিষয়ের বাইরে গিয়ে এর স্মৃতি, আবেগ এবং চিন্তার গভীর স্তরগুলো অনুধাবন করতে হয় । এটি এমন এক জায়গা যা কেবল এক পলকেই নিজেকে উন্মোচিত করে না ।

    আধুনিক আবাসে ঐতিহ্যের নবজাগরণ! বাংলার শহুরে জীবনযাত্রায় সাংস্কৃতিক শেকড়ের টান
    আধুনিক আবাসে ঐতিহ্যের নবজাগরণ! বাংলার শহুরে জীবনযাত্রায় সাংস্কৃতিক শেকড়ের টান

    বসবাসের দর্শন: কেবল অবস্থান নয়, একাত্ম হওয়া

    বাংলায় বসবাস করা মানে কেবল একটি জায়গা দখল করে থাকা নয়, বরং সেই জায়গার সঙ্গে একাত্ম হওয়া বা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা । এখানকার জীবন কেবল উপরিতলে সীমাবদ্ধ থাকে না । এটি প্রকাশ পায় দীর্ঘ আড্ডায়, কোনো সিদ্ধান্তের চেয়ে অন্বেষণের লক্ষ্যে চলা বিতর্কে এবং এমন সংগীতে যা কেবল শোনা নয়, বরং আত্মস্থ করা হয় । এখানকার জীবনযাত্রায় এক ধরণের মানসিক ও শারীরিক উন্মুক্ততা রয়েছে, যেখানে ঘরগুলো দেয়ালের মাঝে বন্দী মনে হয় না ।

    প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংলাপ

    বাংলার গৃহনির্মাণ শৈলীর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর উন্মুক্ততা। বাড়ি এখানে কেবল একটি ব্যক্তিগত ঘেরাটোপ নয়; বরং এটি এমন একটি স্থান যেখানে জীবন বারান্দায়, গাছপালা ঘেরা ব্যালকনিতে এবং ঋতু পরিবর্তনের সাক্ষী হওয়া বাগানে অনায়াসে প্রবাহিত হয় । হর্ষবর্ধন নিওটিয়ার মতে, একটি ফুলের প্রস্ফুটন, বৃষ্টির আগমন কিংবা শীতের সকালের রোদের উষ্ণতা এখানকার মানুষের অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য অংশ । স্পেস বা জায়গা এখানে কেবল দখল করার বিষয় নয়, বরং এটি চিন্তা ও অনুভূতির স্তরে লালন করার বিষয় ।

    দৈনন্দিন জীবনে সংস্কৃতির ছোঁয়া

    বাংলার মানুষের কাছে সংস্কৃতি কেবল কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য তুলে রাখা বিষয় নয় । এটি মিশে থাকে প্রতিদিনের অভ্যাসে । আড্ডার মাঝে হুট করে কবিতার লাইন চলে আসা, ঘরের পেছনে পরিচিত কোনো সুর বেজে ওঠা কিংবা কোনো চিত্রকলা মনোযোগ আকর্ষণ না করেই ঘরের অংশ হয়ে ওঠা—এসবই বাংলার চিরচেনা রূপ । এর পাশাপাশি রয়েছে আলোচনার এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, যেখানে ভিন্নমত বা প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে । এই মানসিকতা একদিকে যেমন ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি আধুনিক পরিবর্তনের প্রতিও সমানভাবে উদার ।

    ‘লিভিং লার্জ’ বনাম ‘লিভিং ওয়েল’

    বাংলার জীবনযাত্রায় এক ধরণের মার্জিত রুচি রয়েছে, যেখানে প্রদর্শনের চেয়ে তৃপ্তির গুরুত্ব বেশি । এখানকার মানুষ শিল্পের কদর বোঝে, কিন্তু পরিবার এবং একসঙ্গে কাটানো সময়কে সবকিছুর উপরে স্থান দেয় । পুঞ্জীভূত সম্পদের চেয়ে যাপনের অভিজ্ঞতাই এখানে বড় । বাংলা অনেক আগেই এই সত্যটি অনুধাবন করেছে যে, ‘বিশালভাবে থাকা’ (Living Large) আর ‘ভালো থাকা’ (Living Well) এক বিষয় নয় । এই দর্শনটিই এখনকার আধুনিক শহুরে আবাসন পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করছে ।

    আধুনিক আবাসে শেকড়ের সন্ধান

    সাংস্কৃতিক শেকড়-সংলগ্ন বসবাস মানে কেবল পুরোনো নস্টালজিয়াকে ফিরিয়ে আনা নয় । এটি হলো সমসাময়িক জায়গায় স্মৃতি, আবেগ ও সংস্কৃতিকে প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া । শহুরে আধুনিকতার একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ এখন এমন এক আবাসের খোঁজ করছে যা অর্থবহ এবং শেকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত । এটি এমন এক পরিবেশ তৈরি করে যেখানে আড্ডা দেওয়া যায়, কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে চেনা যায় এবং যেখানে একাকিত্ব ও সামাজিকতা—দুটোরই জায়গা থাকে ।

    বাংলার পরিচয় হলো বিভিন্ন প্রভাব, ইতিহাস এবং চিন্তাধারার এক মিলনস্থল । এখানে মননশীল গভীরতার সঙ্গে উষ্ণতার এক চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে । যখন এই সংবেদনশীলতা শহুরে জীবনযাত্রাকে রূপ দেয়, তখন ঘর কেবল ইটের দেয়াল থাকে না, বরং এটি একটি অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় । হর্ষবর্ধন নেওটিয়া সঠিকভাবেই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতের জন্য সবসময় নতুন আবিষ্কারের প্রয়োজন হয় না; মাঝে মাঝে আমাদের যা গড়ে তুলেছে, তার মধ্যেই নতুন করে নিজেদের খুঁজে পাওয়া যায় ।

    (হর্ষবর্ধন নেওয়াটি একজন উদ্যোগপতি, সমাজসেবী এবং অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান)

    News/Lifestyle/আধুনিক আবাসে ঐতিহ্যের নবজাগরণ! বাংলার শহুরে জীবনযাত্রাতেও এবার সাংস্কৃতির শিকড়ের টান
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes