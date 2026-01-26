Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    স্বাধীনতা দিবস আর প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলনের তফাৎ আছে, কী সেটা জানেন

    ২৬ জানুয়ারি এবং ১৫ অগস্ট, ভারতের ইতিহাসের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিন। দুদিনই পতাকা উত্তোলন করা হয়। কিন্তু তাতে কিছু ফারাক আছে জানেন কি?

    Published on: Jan 26, 2026 11:22 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানো হয়। এই দুটো দিন পতাকা উত্তোলন করা হয় থাকে। দুটো দিনের গুরুত্ব দু রকমের। তবে এই দুদিন যে পতাকা তোলা হয় তার পদ্ধতির মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। জানেন কী সেই পার্থক্য?

    স্বাধীনতা দিবস আর প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলনের তফাৎ আছে, কী সেটা জানেন
    স্বাধীনতা দিবস আর প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলনের তফাৎ আছে, কী সেটা জানেন

    ১৫ অগস্ট কীভাবে পতাকা তোলা হয়?

    স্বাধীনতা দিবসের দিন নিচ থেকে উপর পর্যন্ত পতাকা তোলা হয়, কিন্তু মাটি স্পর্শ করে না। এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় Hoist, অর্থাৎ উত্তোলন।

    ২৬ জানুয়ারি কীভাবে পতাকা তোলা হয়?

    প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন পতাকা উপরেই বাঁধা থাকে, কিন্তু ভাঁজ করা অবস্থায়। শুধু সেখান থেকে খোলা হয় পতাকাটি। নামানো হয় না। মুক্ত করে দেওয়া কেবল। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় unfurl, অর্থাৎ উন্মোচন।

    স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক।

    কেন দু’দিন দু’রকমের পতাকা উত্তোলন করা হয়?

    ১৫ অগস্ট ভারত ব্রিটিশদের থেকে মুক্ত হয়েছিল, তাঁদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল ভারত। তাই এদিন, অর্থাৎ ১৫ অগস্ট ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ভারতের তিরঙ্গা উত্তোলন করা হয়েছিল। সেই থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। অন্যদিকে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমাদের সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছিল। আর যেহেতু ভারত ততদিনে স্বাধীন হয়ে গেছিল তাই তখন ভারতের তিরঙ্গা উপরেই উড়ছে, নতুন করে তাকে আর তোলা হয় না। কেবল ভাঁজ করা থাকে, সেটার ফাঁস টেনে খুলে দেওয়া হয় ২৬ জানুয়ারি।

    News/Lifestyle/স্বাধীনতা দিবস আর প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলনের তফাৎ আছে, কী সেটা জানেন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes