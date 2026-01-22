Doodhikarma Recipe: দধিকর্মা ছাড়া সরস্বতী পুজো অসম্ভব, এটি বানানোর সঠিক রেসিপি জেনে নিন এখনই

Doodhikarma Recipe: দধিকর্মা ছাড়া সরস্বতী পুজো অসম্ভব, এটি বানানোর সঠিক রেসিপি জেনে নিন এখনই
Doodhikarma Recipe: সরস্বতী পুজো বা বসন্ত পঞ্চমী দধিকর্মা ছাড়া অসম্পূর্ণ, যা পরের দিন সকালে দেবী সরস্বতীকে নিবেদনের জন্য তৈরি করা হয়।
দেশে দীর্ঘ শীতের পর অবশেষে বসন্তের আগমন। পালিত হচ্ছে বসন্ত পঞ্চমী। এই উৎসব, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপায়ে উদযাপিত হয়, এটি বসন্ত ঋতুর আগমনের প্রাথমিক প্রস্তুতিকে চিহ্নিত করে। পশ্চিমবঙ্গে মানুষ বসন্ত পঞ্চমীকে সরস্বতী পূজা হিসেবে পালন করেন। তাই এই উৎসব শ্রী পঞ্চমী বা সরস্বতী পঞ্চমী নামেও পরিচিত। হলুদ শাড়ি পরা থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কুলে যাওয়া, এবং 'ভোগ' খাওয়া পর্যন্ত, সরস্বতী পুজোর দিন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ছাত্রের জন্য উদযাপনের একটি দিন।
সরস্বতী পুজোর দধিকর্মা বাঙালিদের নস্টালজিয়াকে জাগিয়ে তোলে। পরের দিন সকালে দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দিয়ে তৈরি এই মিষ্টি ছাড়া বসন্ত পঞ্চমী কখনই সম্পূর্ণ হয় না। উপাদানগুলির মধ্যে মূলত দই, খই, ফল, মিষ্টি এবং দুগ্ধজাত পণ্য রয়েছে। এই 'দধিকোর্মা'র সঙ্গে বাঙালিদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একে 'দধিমঙ্গোল'ও বলা হয়, যা বর ও কনেরা বিয়ের ভোরবেলা খেয়ে থাকেন। এছাড়াও অন্যান্য পুজোর বিসর্জনের দিনও দধিকোর্মা খাওয়া যায়।
কীভাবে বাড়িতে দধিকর্মা তৈরি করবেন:
দধিকর্মা বানানোর উপকরণ
- খই
- মিষ্টি দই
- চাল
- বাতাস
- মিষ্টি (সন্দেশ/রসোগোল্লা)
- চিনি
- পাকা কলা
- ছিন্নভিন্ন নারিকেল
- কাজুবাদাম
- কিসমিস
- খেঁজুর
আপনার পছন্দের যে কোনও মরসুমি ফল:
দধিকর্মা বানানোর পদ্ধতি-
- আপনাকে যা করতে হবে তা হল, প্ৰথমে সমস্ত উপাদানগুলিকে ভালোভাবে মিহি করে মাখুন। মিশ্রণটিকে আলাদা আলাদা করে বড় আকারের লাড্ডুর মতো তৈরি করুন এবং পরিবেশন করুন।
- মনে রাখবেন, বাঙালির তালুতে স্বাদ অসাধারণ! তাই, এই বসন্ত পঞ্চমীর পরের দিনের শীতলষষ্ঠীতে উপরিলিখিত নিয়মে দধিকর্মা বানিয়ে দেখুন, নস্টালজিয়া ও স্বাস্থ্য দুই-ই বজায় থাকবে।
বসন্ত পঞ্চমীতে মা সরস্বতীর জন্ম নিয়ে একটি জনপ্রিয় ঐতিহাসিক কাহিনি রয়েছে। একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস অনুসারে, বিদ্যা, সঙ্গীত এবং শিল্পের দেবী সরস্বতী এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। দেবী সরস্বতীকে জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং বলা হয় যে দেবী সরস্বতী তাঁর ভক্তদের প্রচুর জ্ঞান, বোধগম্য এবং জ্ঞান প্রদান করেন। তাই জ্ঞানের দেবীকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াসেই স্কুলে স্কুলে সংগীত ও নৃত্যের বিভিন্ন পরিবেশনা করা হয় এইদিন। হিন্দু সংস্কৃতিতে বসন্ত পঞ্চমীর গুরুত্ব অপরিসীম। এই দিনটি নতুন প্রচেষ্টা, বিয়ে এবং ঘরোয়া অনুষ্ঠানের (গৃহপ্রবেশ) জন্য খুব অনুকূল বলে মনে করা হয়।