কিছুতেই ধূমপান ছাড়তে পারছেন না? খুব সহজ রাস্তা জেনে নিন
ধূমপান (Smoking) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক জেনেও অনেকে এটি ছাড়তে পারেন না। এর প্রধান কারণ হলো নিকোটিনের (Nicotine) ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা। ধূমপান ছাড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তীব্র লালসা (Cravings) এবং এর সাথে আসা অস্বস্তি, বিরক্তি বা মেজাজ পরিবর্তনের মতো প্রত্যাহারজনিত উপসর্গগুলি (Withdrawal Symptoms) সামলানো। সহজ রাস্তা বলতে তাৎক্ষণিক কোনো জাদু সমাধান নেই, তবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত কিছু কৌশল এবং থেরাপি আছে, যা ধূমপান ছাড়ার প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ ও কার্যকরী করে তোলে।
সহজে ধূমপান ছাড়ার জন্য দুটি কার্যকর রাস্তা এবং মানসিক কৌশল জেনে নিন।
১. সহজ রাস্তা: নিকোটিন প্রতিস্থাপন থেরাপি (NRT)
নিকোটিন প্রতিস্থাপন থেরাপি (Nicotine Replacement Therapy - NRT) হলো ধূমপান ছাড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত উপায়। এই থেরাপিতে সিগারেট ছাড়াই শরীরের প্রয়োজনীয় নিকোটিনের জোগান দেওয়া হয়।
ক. NRT-এর কার্যপদ্ধতি
NRT এর মূল উদ্দেশ্য হলো সিগারেট থেকে পাওয়া ক্ষতিকর টক্সিন (যেমন কার্বন মনোক্সাইড, টার) থেকে শরীরকে রক্ষা করা, কিন্তু নিকোটিনের তীব্র প্রত্যাহারজনিত উপসর্গগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। এতে মস্তিষ্কের সেই রিসেপ্টরগুলি শান্ত থাকে, যারা নিকোটিনের অভাবে অস্থির হয়ে ওঠে।
খ. NRT-এর বিভিন্ন রূপ
NRT বেশ কয়েকটি আকারে পাওয়া যায়, যা ব্যবহারকারী তার সুবিধা অনুযায়ী বেছে নিতে পারেন:
- নিকোটিন প্যাচ (Nicotine Patch): এটি ত্বকে লাগানো হয় এবং ২৪ ঘণ্টা ধরে অল্প পরিমাণে নিকোটিন শরীরে প্রবেশ করায়। এটি একটি স্থির নিকোটিন সরবরাহ বজায় রাখে।
- নিকোটিন গাম বা চুইংগাম (Nicotine Gum): যখন ধূমপানের তীব্র ইচ্ছা হয়, তখন এটি চিবানো হয়। এটি তীব্র লালসা সামাল দেওয়ার জন্য খুবই কার্যকর।
- নিকোটিন লজেন্স (Nicotine Lozenge): চুইংগামের মতোই, এটি মুখে রেখে চুষলে নিকোটিন রক্তে প্রবেশ করে।
২. মানসিক ও আচরণগত কৌশল (Behavioral Strategies)
শুধুমাত্র NRT নয়, এর সাথে মানসিক প্রস্তুতি এবং অভ্যাসের পরিবর্তন আনলে ধূমপান ছাড়া আরও সহজ হয়।
ক. ট্রিগার চিহ্নিতকরণ ও এড়িয়ে চলা (Identify Triggers)
ধূমপানের ইচ্ছা সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত থাকে, যেমন: কফি পান করা, মদ্যপান, খাওয়া শেষ করা বা ফোনে কথা বলা।
- করণীয়: এই ট্রিগারগুলি চিহ্নিত করুন এবং সেগুলি এড়িয়ে চলুন। যেমন, কফির বদলে গ্রিন টি পান করুন বা খাওয়ার পরপরই উঠে দাঁত ব্রাশ করুন।
খ. ৪ মিনিটের ডিলে (Delaying Technique)
ধূমপানের তীব্র ইচ্ছা সাধারণত ৩ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে কমে আসে। এই সময়টুকুকে অতিক্রম করাই মূল লক্ষ্য।
- করণীয়: যখনই ধূমপানের ইচ্ছা জাগবে, নিজেকে ৪ মিনিটের জন্য ব্যস্ত রাখুন। এক গ্লাস জল খান, হাঁটাচলা করুন, বা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন।
গ. বিকল্প খুঁজে নেওয়া (Replacement Activities)
সিগারেট হাতে ধরে টানার অভ্যাসকে প্রতিস্থাপন করুন।
- করণীয়: হাতের কাছে গাজর, শসা বা সেদ্ধ মটরশুঁটির মতো স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস রাখুন। স্ট্রেস বল (Stress Ball) ব্যবহার করুন বা টুথপিক চিবান।
৩. আসল কথা
ধূমপান ছাড়া একটি প্রক্রিয়া, যা রাতারাতি হয় না। নিকোটিন প্রতিস্থাপন থেরাপির মতো সহজ রাস্তা ব্যবহার করে শারীরিক নির্ভরতা সামলানো যায়। এর পাশাপাশি মানসিক কৌশল এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে ধূমপানের অভ্যাসকে পরিবর্তন করা সম্ভব। শুরু করার জন্য একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে NRT শুরু করা সবচেয়ে ভালো।