Sweet Recipes For Home: চকোলেট গুজিয়া থেকে মটর-পায়েসের তাক লাগানো পদ বানান বাড়িতে! সহজ প্রণালী একনজরে

Sweet Recipes For Home: চকোলেট গুজিয়া থেকে মটর-পায়েসের তাক লাগানো পদ বানান বাড়িতে! সহজ প্রণালী একনজরে
Sweet Recipes For Home: চিরাচরিত পদ্ধতিতে বাঙালি বাড়িতে পায়েস কিম্বা গুজিয়া হতে দেখা গিয়েছে। গুজিয়া আবার বহু বাড়িতে প্যারাকি নামেও খ্যাত রয়েছে। তবে এবার এই পদগুলিতে আলাদা করে নতু ফ্লেভার যোগ করতে কিছু নতুন রেসিপি সামনে আসছে। একাধিক নামী রেস্তোরাঁর শেফরা তুলে ধরছন তাঁদের রেসিপি। বলছেন, ঘরে বসেই কীভাবে এই জিভে জল আনা মিষ্টি তৈরি করতে পারবেন। 'মেট্রোপলিটন হোটেল অ্যান্ড স্পা' এর শেফ স্বপনদীপ মুখোপাধ্যায়ের রেসিপি চকোলেট গুজিয়া ও মটরের পায়েসের রেসিপি দেখে নেওয়া যাক।
মটরের পায়েস
৭৫ গ্রাম ঘি, ১০ গ্রাম কুচো করে কাটা পেস্তা, কুচো করে কাটা কাজু ১৫ গ্রাম, ১৫ গ্রাম আমন্ড কুচো করে কাটা, কুচিয়ে কাটা কিশমিশ প্রয়োজন এই রান্নার পদের জন্য। এছাড়াও লাগবে, দুধ ৭৫০ মি.লি। ১২০ গ্রাম সবুজ মটরের পেস্ট। চিনি ৮০ গ্রাম। এলাচ গুঁড়ো ৫ গ্রাম। খোয়া ৭৫ গ্রাম।
প্রণালী
প্যানে প্রথমে ঘি গরম করুন। তাতে কাটা পেস্তা , কাজু, আমন্ড, কিশমিশ দিন। এবার তা নাড়তে থাকুন কড়ায়। এতে যোগ করুন দুধ। ফুটিয়ে তা অর্ধেক করে ফেলুন। অন্য একটি প্যানে ঘি গরম করে ফেলুন। তাতে সবুজ মটরের পেস্ট দিয়ে তা নাড়তে থাকুন। এতে যোগ করুন এলাচ। এরপর দুধে ওই মটরের পেস্ট দিয়ে দিন। আপনার মটরের পায়েস তৈরি।
চকোলেট গুজিয়া
চকোলেট গুজিয়া বানাতে লাগবে ঘি। ৫০০ গ্রাম ময়দা। গলিয়ে নেওয়া ঘি ৬ টেবিল চামচ। সিরিয়াল চকো ১০০ গ্রাম ও ২০০ গ্রাম ডার্ক চকোলেট প্রয়োজন।
প্রণালী
তেল সহযোগে মেখে ফেলুন ময়দা। একটু জল দিয়ে ময়দা টাইট করে মেখে নিন। এবার চকোলেট গলিয়ে ফেলুন। তৈরি করুন ডাম্পলিং। এরপর তা ঠান্ডা হতে দিন। এরপর যেভাবে ময়দা মাখার লেচি বানিয়ে তাতে গর্ত করে জায়গা করে নিন। ঢেলে দিন ঠান্ডা হওয়া চকোলেট। এরপর ময়দার অংশের মুখ বন্ধ করুন। এরপর ঘি বা তেলে সোনালি করে তা ভেজে নিন। পরিবেশনের সময় দেবেন গলিয়ে নেওয়া চকোলেট।
