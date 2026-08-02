খুশকির সমস্যায় জেরবার? ঘরোয়া এই ৫ উপায়ে চুল হবে পুরোপুরি খুশকিমুক্ত ও সুন্দর
প্রাকৃতিক উপায়ে ঘরোয়া উপকরণের সাহায্যে চুলের যত্ন নিলে মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্প কোনো ক্ষতি ছাড়াই সুস্থ থাকে এবং খুশকি গোড়া থেকে নির্মূল হয়।
চুলের সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত বিরক্তিকর সমস্যার নাম খুশকি (Dandruff)। ঋতু পরিবর্তন, মাথার ত্বকে অতিরিক্ত তেল জমে থাকা, শুষ্কতা, মানসিক চাপ, সঠিক পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কারণে চুলকানি ও খুশকির সমস্যা দেখা দেয়। অতিরিক্ত খুশকির ফলে মাথার ত্বক চুলকানোর পাশাপাশি চুল ওঠার পরিমাণও বহুগুণ বেড়ে যায়।
বাজারে অনেক ধরণের কেমিক্যালযুক্ত অ্যান্টি-ড্যানড্রফ শ্যাম্পু পাওয়া গেলেও, সেগুলোর অতিরিক্ত ব্যবহারে চুলের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে চিন্তার কিছু নেই; আমাদের রান্নাঘর ও গৃহস্থালিতে থাকা কয়েকটি সাধারণ ও প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করেই কিন্তু চিরতরে বিদায় জানানো যায় এই জেদি খুশকিকে। প্রাকৃতিক উপায়ে খুশকি দূর করার সবচেয়ে কার্যকর ও সহজ ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো জেনে নিন।
প্রাকৃতিক উপায়ে ঘরোয়া উপকরণের সাহায্যে চুলের যত্ন নিলে মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্প কোনো ক্ষতি ছাড়াই সুস্থ থাকে এবং খুশকি গোড়া থেকে নির্মূল হয়।
১. টক দই ও পাতিলেবুর রস
টক দই মাথার ত্বকের শুষ্কতা দূর করে আর্দ্রতা জোগাতে এবং স্ক্যাল্পের প্রাকৃতিক পিএইচ (pH) ভারসাম্য বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকর। লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড ফাঙ্গাল ইনফেকশন ও চুলকানি দূর করে।
- ব্যবহার পদ্ধতি: ৪-৫ চামচ টক দইয়ের সাথে ১ চামচ পাতিলেবুর রস ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি মাথার ত্বকে ও চুলে লাগিয়ে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কোনো মৃদু (Mild) বা সালফেট-মুক্ত শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২ দিন এটি ব্যবহার করলে দারুণ ফল মিলবে।
২. মেথির হেয়ার প্যাক
মেথিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান, যা খুশকি দূর করার পাশাপাশি চুল পড়া বন্ধ করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।
- ব্যবহার পদ্ধতি: ২-৩ চামচ মেথি সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে সেই ভেজানো মেথি মিহি করে পেস্ট করে নিন। চাইলে এতে সামান্য টক দই মেশাতে পারেন। পেস্টটি চুলে ও স্ক্যাল্পে ৩০-৪০ মিনিট লাগিয়ে রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন।
৩. নারকেল তেল ও কর্পূর বা লেবুর রস
নারকেল তেল মাথার ত্বকের শুষ্কতা কমায় এবং গভীরে পুষ্টি জোগায়। নারকেল তেলের সাথে পাতিলেবুর রস বা সামান্য সাধারণ গুঁড়ো কর্পূর মিশিয়ে নিলে তা প্রাকৃতিক অ্যান্টি-সেপ্টিক হিসেবে কাজ করে খুশকির ফাঙ্গাস ধ্বংস করে।
- ব্যবহার পদ্ধতি: ঈষদুষ্ণ নারকেল তেলের সাথে ১ চামচ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে বা গোসলের ১ ঘণ্টা আগে ভালো করে স্ক্যাল্পে মাসাজ করুন। এতে মাথার রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং খুশকি দূর হয়।
৪. অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার
অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার (Apple Cider Vinegar) মাথার ত্বকের মৃত কোষ পরিষ্কার করতে এবং ফাঙ্গাস রোধ করতে দারুণ কাজ করে।
- ব্যবহার পদ্ধতি: সমপরিমাণ জল ও অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার একসাথে মিশিয়ে নিন। শ্যাম্পু করার পর এই মিশ্রণটি দিয়ে স্ক্যাল্প ধুয়ে নিন এবং ৫-১০ মিনিট পর হালকা ঠান্ডা জলে চুল ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ১ দিনের বেশি এটি ব্যবহার না করাই ভালো।
৫. অ্যালোভেরা জেল
অ্যালোভেরায় রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টি-ফাঙ্গাল ও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা স্ক্যাল্পের প্রদাহ, চুলকানি ও খুশকি প্রশমিত করতে অতুলনীয়।
- ব্যবহার পদ্ধতি: ফ্রেশ অ্যালোভেরা পাতা থেকে জেল বের করে সরাসরি মাথার ত্বকে লাগান। ৩০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।
খুশকি প্রতিরোধে কিছু বাড়তি সতর্কতামূলক টিপস
- ভেজা চুল কখনোই শক্ত করে বাঁধবেন না বা চিরুনি দিয়ে আছড়াবেন না।
- অন্যের ব্যবহৃত চিরুনি, তোয়ালে বা বালিশের কভার ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন এবং এগুলো নিয়মিত গরম জলে পরিষ্কার করুন।
- দৈনিক খাদ্যাতালিকায় পর্যাপ্ত জল, সবুজ শাকসবজি এবং জিংক ও ভিটামিন-বি সমৃদ্ধ খাবার রাখুন।
খুশকি দূর করার জন্য দামি প্রসাধনীর পেছনে অনাবশ্যক খরচ না করে নিয়মিত এই প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলো মেনে চললে মাথার ত্বক হবে সম্পূর্ণ খুশকিমুক্ত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More