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    মাথার জেদি খুশকিতে অতিষ্ঠ? জানুন ঘরে বসে সহজে খুশকি তাড়ানোর জাদুকরী ৫ উপায়

    দামি কেমিক্যালযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার না করেও রান্নাঘরের সহজ কিছু উপাদান দিয়ে খুশকির সমস্যা মূল থেকে নির্মূল করা সম্ভব।

    Published on: Aug 6, 2026, 11:45:48 IST
    By Suman Roy
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    খুশকি (Dandruff) হলো স্ক্যাল্পের অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু ভীষণ অস্বস্তিকর একটি সমস্যা। অতিরিক্ত গরম, ঘাম, ধুলাবালি, অনিয়মিত চুল পরিষ্কার করা কিংবা ‘ম্যালাসেসিয়া’ (Malassezia) নামক এক ধরণের ফাঙ্গাসের বংশবৃদ্ধির কারণে স্ক্যাল্পের মৃতকোষ খসে খুশকির সৃষ্টি হয়। সময়মতো এর প্রতিকার না করলে স্ক্যাল্পে তীব্র চুলকানি, লালচে ভাব এবং চরম চুল পড়ার মতো জটিলতা দেখা দেয়।

    মাথার জেদি খুশকিতে অতিষ্ঠ? জানুন ঘরে বসে সহজে খুশকি তাড়ানোর জাদুকরী ৫ উপায়
    মাথার জেদি খুশকিতে অতিষ্ঠ? জানুন ঘরে বসে সহজে খুশকি তাড়ানোর জাদুকরী ৫ উপায়

    দামি কেমিক্যালযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার না করেও রান্নাঘরের সহজ কিছু উপাদান দিয়ে খুশকির সমস্যা মূল থেকে নির্মূল করা সম্ভব। মাথার অতিরিক্ত খুশকি দূর করার সবচেয়ে কার্যকর ও সহজ রাস্তাগুলো নিচে বিশদভাবে তুলে ধরা হলো।

    ১. মাথায় খুশকি দূর করার সহজ ও কার্যকরী উপায়

    • ক) মেথি ও টক দইয়ের প্যাক:

    মেথিতে থাকা অ্যান্টি-ফাঙ্গাল ও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান স্ক্যাল্পের ফাঙ্গাস ধ্বংস করতে ও চুলকানি কমাতে অত্যন্ত জাদুকরী। ৩-৪ চামচ মেথি সারারাত জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে বেটে নিন। এই মেথি পেস্টের সাথে ২ চামচ তাজা টক দই মিশিয়ে পুরো স্ক্যাল্পে লাগিয়ে ৩০ মিনিট রাখুন। এরপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধ ধুয়ে ফেলুন। এটি খুশকি তাড়ানোর পাশাপাশি চুলে দারুণ কন্ডিশনিংয়ের কাজ করে।

    • খ) অ্যাপল সাইডার ভিনেগার (Apple Cider Vinegar):

    অ্যাপল সাইডার ভিনেগার স্ক্যাল্পের পিএইচ (pH) মাত্রা ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সাহায্য করে, যার ফলে খুশকি সৃষ্টিকারী ছত্রাক বাড়তে পারে না। সমপরিমাণ জল ও অ্যাপল সাইডার ভিনেগার একসাথে মিশিয়ে শ্যাম্পু করার পর সেই জল দিয়ে স্ক্যাল্প ধুয়ে নিন। ৫ মিনিট হালকা ম্যাসাজ করে সাধারণ জলে চুল ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২ দিন ব্যবহারে দ্রুত ফল মিলবে।

    • গ) লেবুর রস ও নারকেল তেল:

    লেবুর রসে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড স্ক্যাল্পের অতিরিক্ত তেল নিরাময় করে এবং খুশকি কমায়। ২ চামচ ঈষদুষ্ণ নারকেল তেলের সাথে ১ চামচ টাটকা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে স্ক্যাল্পে তুলা দিয়ে ম্যাসাজ করুন। ১৫-২০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

    • ঘ) নিম পাতা ও মেথি বাটা:

    নিম হলো প্রাকৃতিক অ্যান্টি-সেপ্টিক ও ফাঙ্গাসনাশক। এক মুঠো নিম পাতা ফুটিয়ে সেই জল দিয়ে চুল ধুলে কিংবা নিম পাতা বেটে স্ক্যাল্পে ২০ মিনিট লাগিয়ে রাখলে মাথায় জমে থাকা জেদি খুশকি ও চুলকানি নিমেষে উধাও হয়।

    • ঙ) টি ট্রাই অয়েল (Tea Tree Oil):

    টি ট্রাই অয়েলে রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল গুণাবলী। আপনার নিয়মিত ব্যবহারের নারকেল বা কাঠবাদাম (Almond) তেলের সাথে ৪-৫ ফোঁটা টি ট্রাই অয়েল মিশিয়ে সপ্তাহে দু'দিন স্ক্যাল্পে ম্যাসাজ করলে খুশকি পুরোপুরি বন্ধ হয়।

    ২. খুশকি মুক্ত থাকতে জরুরি কিছু জীবনযাত্রার নিয়ম

    • নিয়মিত চুল পরিষ্কার রাখা: সপ্তাহে অন্তত ২ থেকে ৩ দিন ভালো হার্বাল বা জিংক পাইরিথিয়নযুক্ত অ্যান্টি-ড্যানড্রফ শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করুন।
    • অন্যের চিরুনি বা তোয়ালে ব্যবহার না করা: খুশকি ছোঁয়াচে হতে পারে, তাই নিজের চিরুনি, তোয়ালে ও বালিশের কভার আলাদা রাখুন এবং নিয়মিত গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার রাখুন।
    • পর্যাপ্ত জল ও সুষম আহার: প্রক্রিয়াজাত ও অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার এড়িয়ে খাদ্যতালিকায় ফল, শাকসবজি ও পর্যাপ্ত জল রাখুন।

    খুশকি দূর করতে দামি প্রসাধনীর ওপর নির্ভর না করে ঘরোয়া এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলো নিয়মিত ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ। সামান্য ধৈর্য ধরে সঠিক নিয়মে যত্ন নিলেই মাথার ত্বক থাকবে সম্পূর্ণ খুশকি মুক্ত, সতেজ ও সুস্থ।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Lifestyle/মাথার জেদি খুশকিতে অতিষ্ঠ? জানুন ঘরে বসে সহজে খুশকি তাড়ানোর জাদুকরী ৫ উপায়
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