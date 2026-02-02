ফ্রিজে পড়ে থাকা শুকনো বিন দিয়ে কী রান্না করবেন ভাবছেন? চটজলদি এই রেসিপি ট্রাই করুন

রোজের খাবারে বিন দিয়ে রান্নার চল সেভাবে নেই বাঙালি বাড়িগুলিতে। তবে দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যে বিনের রান্না খুবই প্রচলিত। এদিকে, বাড়িতে চাইনিজ কোনও রান্নার জন্য বিন একবার ব্যবহারের পর, বাকি বিন দিয়ে কী রান্না করা যাবে, তা নিয়ে বহু গৃহস্থই ভাবতে বসেন! দেখে নেওয়া যাক বিন দিয়ে কোন কোন ধরনের পদ তৈরি করা যায়।
বিন আলু
রাতের রুটির সঙ্গেই হোক বা দিনের ভাতের সঙ্গে হোক, বিন দিয়ে সুস্বাদু কোনও ডিশ রান্না করতে হলে অনেকটাই ভাবতে হয়। তবে সজজে কোনও রান্নার পদ বানাতে হলে, তৈরি করে নিতে পারেন বিন আলুর তরকারি। এই রান্নার জন্য আগে আলু আর বিন ভালো করে ধুয়ে নিয়ে কুচিয়ে কেটে ফেলতে হবে। তেল গরম হলে তাতে পেঁয়াজ (কাটা),আদা ভেজে নিতে হবে। তারই মধ্যে অল্প রসুন ফেলে দিতে পারেন। এরপর আলু ও বিন ফেলে দিন। পারলে যোগ করুন সোয়া সস। অল্প টমাটো সস। আসবে মন মাতানো স্বাদ। পাঁচ মিনিট কষিয়ে নিয়ে নামিয়ে নিন।
সরষে দিয়ে
বিন অল্প কুচি কুচি করে কেটে নিন। এরপর সরষের তেলে হালকা ভেজে তাতে নুন দিন। খানিকটা রান্না হলে, তাতে অল্প পোস্ত দিতে পারেন। শেষে সরষে আর কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে নামিয়ে নিতে পারেন। ইচ্ছে থাকলে স্বাদ মতো অল্প চিনি দিতে পারেন।
বিন দিয়ে আর কোন রান্না করা যায়?
বিন যদি একেবারেই আপনার পছন্দের সবজি না হয়ে থাকে, তাহলে তা মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে নিন। এরপর কালো জিরে, ধনেপাতা বাটা দিয়ে কড়ায় নেড়ে নিতে পারেন। অথবা কালো জিরে আর অল্প রসুন দিয়ে সেদ্ধ সেদ্ধ মতো করে নিতে পারেন।
News/Lifestyle/ফ্রিজে পড়ে থাকা শুকনো বিন দিয়ে কী রান্না করবেন ভাবছেন? চটজলদি এই রেসিপি ট্রাই করুন