গরমে ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা পেতে পাতে রাখুন এই ৫ ফল! মিটবে জলের ঘাটতি
গরমে পানির অভাবে শরীর পানিশূন্য হতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে, সঠিক হাইড্রেশনের জন্য আপনার ডায়েটে জলযুক্ত ফল অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। স্বাস্থ্য কোচের কাছ থেকে ডিহাইড্রেশন রোধ করতে 5 টি জলযুক্ত ফল শিখুন।
গ্রীষ্মকালে তাজা ফল আপনার জন্য অনেক উপকার বয়ে আনতে পারে। বিশেষ করে যে ফলগুলিতে জলের পরিমাণ ভাল থাকে। জলযুক্ত ফল আপনাকে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা থেকে রক্ষা করে। এই সমস্যাটি এড়ানো কেবল আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে এটি আপনার অঙ্গগুলির সঠিক কার্যকারিতার জন্যও প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্য কোচ রায়ান ফার্নান্দো ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে কিছু ফলের কথা বলেছেন।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্রীষ্মকালে বেশির ভাগ মানুষই বেশি জল পান করতে শুরু করলেও শক্তির অভাব অনুভব করেন। কারণ শরীরে জলের সঠিক ব্যবহার শুধু জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, বরং শরীর কীভাবে এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তার উপরও নির্ভর করে। অতএব, মৌসুমী ফলগুলি ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যার মধ্যে জল, ইলেক্ট্রোলাইটস, ফাইবার এবং অল্প পরিমাণে প্রাকৃতিক চিনি থাকে।
এই জাতীয় ফলগুলি শরীরকে দীর্ঘ সময়ের জন্য হাইড্রেটেড রাখতে এবং হঠাৎ ক্লান্তি রোধ করতে সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞরা প্রায় ৫ টি জলযুক্ত ফল বলেছেন যা গ্রীষ্মের জন্য সেরা।
১) তরমুজে ৯২ শতাংশ জল থাকে। এটি লাইকোপিন সমৃদ্ধ, এটি এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। গরমে এটি তাপের চাপ কমাতে কাজ করে। এই ফলটি তরলের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সহায়তা করে। সকালে মাঝখানে বা পোস্ট ওয়ার্কআউটের পর এই ফলটি খান। আপনি দিনে ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম খেতে পারেন।
২) তালশাঁস সামুদ্রিক স্থানে পাওয়া যায়। এতে ৯০ শতাংশ জল থাকে। শরীর থেকে তাপ দূর করতে কাজ করে এবং প্রাকৃতিকভাবে শীতলতা বজায় রাখে। বিকেলে এর এক বা দুই টুকরো খেতে পারেন।
৩) খরমুজ বা ফুটি অন্যান্য ফলের মতো, এতেও ৯০ শতাংশ জল থাকে। এটি একটি ঠান্ডা ফল যা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। হজমের জন্যও হালকা এই ফল। বিকেলে এই ফলটি খাওয়াই ভালো।
৪) পীচে ৮৯ শতাংশ জল থাকে, এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে এবং হাইড্রেশনে সহায়তা করে। এই ফলটি সহজেই হজম হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা এক থেকে দুটি ছোট আকারের পীচ খাওয়ার পরামর্শ দেন। সকালের মাঝামাঝি বা সন্ধ্যায় এটি খেতে পারেন।
৫) কমলালেবু: ভিটামিন সি সমৃদ্ধ কমলালেবুতে ৮৬ থেকে ৮৭% জল থাকে। এটিতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম রয়েছে, তাই এই ইলেক্ট্রোলাইটগুলি ভারসাম্য বজায় রাখতেও সহায়ক। এগুলো ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করে। এই দু-একটি কমলালেবু সকালে খেতে পারেন, এর রস এড়িয়ে চলুন।
