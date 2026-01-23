Edit Profile
    Cause of Fatty Liver: ফ্যাটি লিভার শুধুমাত্র মদ্যপানের কারণে হয় না, কোন কোন খাবার থেকেও হতে পারে

    ফ্যাটি লিভার অনেকেরই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগেরই ধারণা মদ্যপান করলেই এই সমস্যা হয়। আসলে তা নাও হতে পারে।

    Published on: Jan 23, 2026 3:21 PM IST
    By Suman Roy
    ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। এবং অনেকেরই ধারণা, এর সবচেয়ে বড় কারণ মদ্যপান। কিন্তু বিষয়টা তা নাও হতে পারে। ফ্যাটি লিভারের সমস্যার জন্য দায়ী হতে পারে আরও অনেক কিছু। বিশেষ করে কয়েকটা খাবার। তেমনই বলছে হালের গবেষণা।

    সম্প্রতি Harvard Medical School-এর পুষ্টিবিদ্যা বিভাগের গবেষকরা একটা গবেষণা চালিয়েছেন ফ্যাটি লিভার নিয়ে। প্রায় ৭৮ হাজার মানুষকে নিয়ে ২০ বছর ধরে গবেষণার প্রয়োজনে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। কী দেখা গিয়েছে সেখানে? দেখা গিয়েছে, ফ্যাটি লিভারের জন্য মদ্যপান যতটা দায়ী, তার চেয়েও বেশি করে দায়ী হতে পারে কয়েকটা খাবার। কোন কোন খাবার রয়েছে এই তালিকায়?

    • এই তালিকায় একেবারে গোড়াতেই রয়েছে অতিরিক্ত ফ্যাট-যুক্ত মাংস বা রেড মিট। এই ধরনের মাংস প্রোটিনের দারুণ জোগান দেয়। কিন্তু একই সঙ্গে এর চর্বি শরীরের জন্য নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। তার মধ্যে অন্যতম হল ফ্যাটি লিভার।
    • তালিকায় দ্বিতীয় নামটা হল প্যাকেটের প্রসেসড ফুড। এতে নানা ধরনের তেল ব্যবহার করা হয়। যার প্রতিটাই শরীরের জন্য খারাপ। এর সঙ্গে রয়েছে বিপুল পরিমাণে নুন। এগুলো রক্তচাপের মাত্রা বাড়ায়, কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়— এগুলো এত দিন সবাই জানতে। কিন্তু এই ধরনের খাবার যে ফ্যাটি লিভারের কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা এবার উঠে এসেছে গবেষণায়।
    • তৃতীয় নামটা একটু অবাক করা। এটা হল বিস্কুট। বহু ধরনের বিস্কুটেই ক্ষতিকারক ফ্যাট রয়েছে। তার সঙ্গে প্রচুর ময়দা। এই সব ক’টাই ফ্যাটি লিভারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

    নতুন গবেষণাটি বলছে, মদ্যপানের ফলে ফ্যাটি লিভারের মতো সমস্যা হয় ঠিকই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আসলে যাঁরা মদ্যপান করেন, তাঁদের এই অন্য খাবারগুলো খাওয়ার প্রবণতাও রয়েছে। সবগুলো মিলিয়েই ফ্যাটি লিভারের সমস্যা দেখা দেয়।

