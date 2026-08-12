ডিম নাকি চিকেন? শরীর গঠন ও প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে কোনটা সেরা, কী বলছে বিজ্ঞান
বিজ্ঞান ও পুষ্টিগুণের নিরিখে ডিম ও চিকেনের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা এবং আপনার জন্য কোনটি সবচেয়ে উপযোগী, তা জেনে নিন।
সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা, পেশী বা মাসল (Muscle) তৈরি করা কিংবা দৈনন্দিন শক্তি ধরে রাখা—সবকিছুর জন্যই প্রোটিন আমাদের শরীরের এক অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু যখনই উচ্চমানের প্রোটিনের কথা আসে, তখন পুষ্টির পাতে দুটি নামই সবচেয়ে আগে উঠে আসে—ডিম এবং চিকেন (মুরগির মাংস)। জিম ট্রেনার থেকে শুরু করে পুষ্টিবিদরা দুটিরই প্রশংসা করেন। তবে প্রশ্ন হলো, প্রোটিনের গুনাগুণ, শোষণ ক্ষমতা এবং সার্বিক উপকারের বিচারে আসলে কোনটি বেশি কার্যকরী বা 'বেটার' উৎস?
বিজ্ঞান ও পুষ্টিগুণের নিরিখে ডিম ও চিকেনের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা এবং আপনার জন্য কোনটি সবচেয়ে উপযোগী, তা জেনে নিন।
১. প্রোটিনের গুণমান ও পরিমাণের তুলনা
- প্রোটিনের পরিমাণ:
পরিমাণের দিক থেকে চিকেন অনেকটাই এগিয়ে। প্রতি ১০০ গ্রাম সেদ্ধ চিকেন ব্রেস্টে (Chicken Breast) প্রায় ৩০-৩১ গ্রাম উচ্চমানের প্রোটিন পাওয়া যায়। অন্যদিকে, একটি সাধারণ মাঝারি আকারের সেদ্ধ ডিমে মাত্র ৬-৭ গ্রাম প্রোটিন থাকে। অর্থাৎ প্রোটিনের ঘনত্বের বিচারে চিকেন অনেক বেশি কার্যকর।
- প্রোটিনের জৈবিক মান (Biological Value):
প্রোটিন কতটা সহজে আমাদের শরীর শুষে নিতে বা হজম করতে পারে, তা মাপা হয় 'বায়োলজিক্যাল ভ্যালু' বা BV দিয়ে। বিজ্ঞানের নিয়মে ডিমকে প্রোটিনের 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' (Gold Standard) বলা হয়, কারণ এর বায়োলজিক্যাল ভ্যালু ১০০ (সম্পূর্ণ শোষণে সক্ষম)। অন্যদিকে, চিকেনের বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রায় ৭৯। অর্থাৎ ডিমের প্রোটিন শরীর অনেক বেশি দ্রুত ও সহজে শোষণ করতে পারে।
২. অন্যান্য পুষ্টিগুণ ও ক্যালরির তফাত
- ডিমের পুষ্টিগুণ (Powerhouse of Micronutrients):
ডিম কেবল প্রোটিন নয়, এটি সুষম পুষ্টির পাওয়ার হাউস। ডিমের কুসুমে রয়েছে ভিটামিন এ, ডি, ই, বি১২, কোলিন (যা মস্তিষ্কের বিকাশে সাহায্য করে), সেলেনিয়াম এবং লুটেইন। কম খরচে এতগুলো প্রয়োজনীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস অন্য কোনো একক খাবারে পাওয়া কঠিন। তবে ডিমের কুসুমে সামান্য কোলেস্টেরল ও ফ্যাট থাকে।
- চিকেনের পুষ্টিগুণ (Lean Protein Source):
চিকেন, বিশেষ করে স্কিনলেস চিকেন ব্রেস্ট হলো ফ্যাতমুক্ত লিন প্রোটিনের (Lean Protein) দুর্দান্ত উৎস। এতে প্রোটিনের মাত্রা বেশি কিন্তু ক্যালরি ও ফ্যাটের পরিমাণ অনেক কম। এ ছাড়া এতে নিয়াসিন, ভিটামিন বি৬, ফসফরাস এবং জিঙ্ক থাকে, যা মেটাবলিজম ও পেশীর ক্ষমতা বাড়ায়।
৩. কোনটা কার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত?
- ওজন কমানো ও মাসল বিল্ডিং: যাঁরা জিম করেন বা বডি বিল্ডিং করছেন, তাঁদের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা অনেক বেশি থাকে। অল্প পরিমাণে বেশি প্রোটিন এবং কম ফ্যাট পাওয়ার জন্য তাঁদের জন্য চিকেন আদর্শ।
- সহজ পচ্য ও দৈনন্দিন বাজেট: যাঁরা কম খরচে, সহজে রান্নাযোগ্য এবং দ্রুত হজম হয় এমন প্রোটিনের উৎস খুঁজছেন, তাঁদের জন্য ডিম সেরা। এটি শিশু থেকে প্রবীণ—সবার জন্যই অত্যন্ত নিরাপদ।
পুষ্টিবিজ্ঞানের বিচারে ডিম ও চিকেন—দুটিই নিজ নিজ জায়গায় সেরা। ডিম হলো সহজে শোষিত ও পুষ্টিতে ভরপুর 'কমপ্লিট প্রোটিন', আর চিকেন হলো বেশি পরিমাণের 'লিন প্রোটিন'। তাই কোনো একটিকে বাদ না দিয়ে নিজের দৈনন্দিন কায়িক পরিশ্রম, শারীরিক চাহিদা ও বাজেট অনুযায়ী খাদ্যতালিকায় দুটিরই ভারসাম্য রেখে ব্যবহার করাই সুস্থতার আসল চাবিকাঠি।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More