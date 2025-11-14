Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Exercise In Winter: শীতের সকালে ব্যায়ামে অনীহা? বিছানার উপরেই করা যায় এসব ব্যায়াম, দেখে নিন লিস্ট

    Best 5 Exercises In Winter: শীতের সকালে অনেকেরই ব্যায়াম করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু শরীর তো সুস্থ রাখতে হবে। এই অবস্থায় বিছানার উপরেই করতে পারেন কিছু ব্যায়াম। এতে শরীরও ঠিক থাকল, ব্যায়ামও হল।

    Published on: Nov 14, 2025 1:45 PM IST
    By Sanket Dhar
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শীতের সকালে উষ্ণ কম্বল ছেড়ে উঠে ব্যায়াম করার অনীহা অনেকেরই থাকে। তবে শরীরের সচলতা বজায় রাখার জন্য খুব সকালে বিছানা থেকে না উঠেও কিছু সহজ ব্যায়াম করা যেতে পারে। এই ব্যায়ামগুলো আপনার শীতকালীন আলস্য দূর করে শরীরকে চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে।

    বিছানার উপরেই করা যায় এসব ব্যায়াম
    বিছানার উপরেই করা যায় এসব ব্যায়াম

    বিছানায় করার মতো সহজ কিছু ব্যায়াম

    ১. স্ট্রেচিং: এটি সবথেকে জরুরি। দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকার পর পেশিগুলো কিছুটা জড়িয়ে থাকে। ঘুম ভাঙতেই হাত-পা যতটা সম্ভব প্রসারিত করে স্ট্রেচিং করুন। আপনার হাত মাথার উপরে লম্বা করে টানুন এবং পা নিচের দিকে প্রসারিত করুন। এই সহজ স্ট্রেচিং রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করবে।

    ২. রোল আপস: এটি অনেকটা সিট-আপসের মতো, তবে বিছানায় ধীরে ধীরে করতে হয়। সোজা হয়ে শুয়ে হাত দুটি মাথার উপরে রাখুন। এরপর কোমর ও পা যথাসম্ভব স্থির রেখে ধীরে ধীরে শরীরটাকে তুলে এনে হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করুন। এটি কোমরের পেশি সচল রাখতে খুব কার্যকর।

    ৩. ক্রাঞ্চেস: পেটের মেদ কমাতে এই ব্যায়ামটি দারুণ। বিছানায় সোজা হয়ে শুয়ে হাঁটুকে ৯০ ডিগ্রি কোণে বাঁকিয়ে নিন। হাত দুটি মাথার নিচে রাখুন। মাথা ও ঘাড় সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে পেটের পেশিতে চাপ দিন এবং কিছুক্ষণ ধরে রাখুন। এভাবে কয়েক সেট করতে পারেন।

    ৪. হিপ ব্রিজ: এটি নিতম্ব ও পেটের পেশির জন্য ভালো। বিছানায় শুয়ে হাঁটু ভাঁজ করুন। এবার পায়ের সাহায্যে কোমর থেকে নিতম্ব পর্যন্ত অংশটা উপরে তুলুন এবং কিছুক্ষণ ধরে রেখে আবার নামিয়ে আনুন। এই ব্যায়ামটি আলস্য কাটাতে ও মেদ কমাতে সাহায্য করে।

    ৫. লেগ লিফ্ট: চিত হয়ে শুয়ে থাকুন। পা দুটি একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে আস্তে আস্তে যতটা সম্ভব উপরে তুলুন। ১৫-২০ সেকেন্ড ধরে রেখে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনুন। এটি পেটের নিচের অংশের পেশি শক্তিশালী করে।

    এই ব্যায়ামগুলি করার সময় মনে রাখবেন, বিছানাটি যেন খুব নরম না হয়, শক্ত বিছানায় এই ব্যায়ামগুলো করা বেশি সুবিধাজনক। প্রথমে অল্প সময় দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়ান। এই সহজ পদ্ধতিগুলি আপনার শীতের সকালকে সতেজ ও কর্মচঞ্চল করে তুলবে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা কথার ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ না করার অনুরোধ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য নিয়ে যে কোনও প্রশ্ন, যে কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য চিকিৎসক বা পেশাদার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

    News/Lifestyle/Exercise In Winter: শীতের সকালে ব্যায়ামে অনীহা? বিছানার উপরেই করা যায় এসব ব্যায়াম, দেখে নিন লিস্ট
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes