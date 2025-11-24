৩০ বছরের পর ত্বকের যত্ন অত্যন্ত জরুরি। এই সময়ে অবহেলা করলে ত্বকের শুষ্কতা বাড়ে, মুখের উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে কমে যায় এবং কিছু সময়ের মধ্যেই বলিরেখা ও ফাইন লাইনস দেখা দিতে শুরু করে। মুখের ত্বকে বয়সের আগেই ফাইন লাইনস ও বলিরেখা পড়তে দিতে না চাইলে কেবল দামি ক্রিম ও প্রসাধনীর উপর নির্ভর করবেন না। এই প্রসাধনীগুলি সকলের বাজেটের মধ্যে নাও থাকতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে আপনি ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করতে পারেন। ত্বককে দৃঢ় ও টানটান করার জন্য বড় শহরগুলিতে বটক্সের ব্যবহার দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি বটক্স করাতে না চান কিন্তু মুখের ফাইন লাইনস ও বলিরেখা দূর করে উজ্জ্বলতা চান, তাহলে বাড়িতে এই ফেস প্যাকটি ব্যবহার করুন। এটি বটক্সের মতো ফল দিতে সাহায্য করবে।
বাড়িতে তৈরি করুন প্রাকৃতিক বটক্স ফেস প্যাক
মুখের ত্বককে নরম, উজ্জ্বল, দৃঢ় এবং বলিরেখামুক্ত করতে চাইলে এই কাজে সাহায্য করবে ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসি। তিসি গুঁড়ো করে রাখুন। এর সাথে কমলার খোসার গুঁড়ো এবং আমলকী গুঁড়ো নিন। শুধু হালকা গরম জলে তিসির গুঁড়ো দিয়ে দশ মিনিট রেখে দিন। কিছুক্ষণ পরেই এটি বেশ ঘন হয়ে যাবে। এবার এতে কমলার খোসার গুঁড়ো এবং আমলকী গুঁড়ো সামান্য মিশিয়ে নিন। পেস্ট তৈরি করে মুখে লাগান। আধ ঘণ্টা পর মুখ ধুয়ে ফেলুন।
প্রতিদিন এই ফেস প্যাকটি দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করলে এটি মুখের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এবং ত্বককে তরুণ দেখাতে সাহায্য করবে। কিছু দিন পর আপনি নিজেই এর প্রভাব দেখতে পাবেন। তিসিতে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে এবং ভালো ফ্যাট ভেতর থেকে ত্বককে পুষ্টি জোগায়, ফলে ব্রণ ইত্যাদি কমে। অন্যদিকে কমলার খোসা ভিটামিন সি-তে ভরপুর এবং আমলকীর গুণাগুণ ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী। যখন এই তিনটি জিনিস মিশিয়ে ফেস প্যাক তৈরি করে মুখে লাগানো হয়, তখন ত্বক পুষ্টি পায় এবং কিছু দিন পর মুখে উজ্জ্বলতা দেখা দিতে শুরু করে।
News/Lifestyle/ঘরোয়া ফেস প্যাকে ত্বক হবে টান টান! ব্যবহার করে দেখবেন নাকি