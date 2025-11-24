Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ফ্যাটি লিভারের চিন্তা? এই ৫টি পানীয় পান করুন, কমবে ফ্যাট ও প্রদাহ

    আজকাল নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। এটি এড়াতে, খাদ্যাভ্যাস ঠিক করা জরুরি। লিভারে প্রদাহ বা ফ্যাট জমা বাড়লে এই প্রাকৃতিক পানীয়গুলি পান করা উপকারী হতে পারে।

    Published on: Nov 24, 2025 11:20 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনি কি প্রায়শই পেট ফাঁপা অনুভব করেন? খাওয়ার পরে পেট ভারী এবং অস্বস্তি লাগে? এর মানে হল শরীরের একটি বিশেষ অঙ্গ খাবার থেকে বিরতি চাইছে। আসলে, অস্বাস্থ্যকর খাবারের কারণে লিভারও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে, যা খাবার হজম, শরীরকে ডিটক্সিফাই করা, মেটাবলিজম এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিভার খারাপ হওয়ার জন্য দায়ী এই অভ্যাসগুলি। লিভার খারাপ হওয়ার জন্য একসাথে অনেক কারণ দায়ী। খারাপ স্লিপ সাইকেল, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, অতিরিক্ত স্ট্রেস, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়া এবং পান করা - এই সমস্ত অভ্যাস লিভারে ফ্যাট এবং ফোলাভাব বাড়ায়। এবং কিছু সময়ের পরে এগুলি ছোট পিণ্ড এবং ফাইব্রয়েডে পরিণত হতে শুরু করে। লিভারের এই সমস্যাকেই ফ্যাটি লিভার বলা হয়, যা লিভারের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু কিছু পানীয় আছে যা পান করলে লিভারে জমা হওয়া ফ্যাট প্রক্রিয়া কমিয়ে দেয়। পাশাপাশি লিভারের প্রদাহও বন্ধ করে। এই পানীয়গুলি লিভারের জন্য উপকারী।

    ফ্যাটি লিভারের চিন্তা? এই ৫টি পানীয় পান করুন, কমবে ফ্যাট ও প্রদাহ (shutterstock)
    ফ্যাটি লিভারের চিন্তা? এই ৫টি পানীয় পান করুন, কমবে ফ্যাট ও প্রদাহ (shutterstock)

    গ্রিন টি: প্রতিদিন গরম গ্রিন টি পান করা লিভারের ফ্যাট এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। গ্রিন টি-তে ক্যাটেচিন নামক একটি যৌগ থাকে যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং লিভারের ফ্যাট ও ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে। ক্লিনিক্যাল স্টাডিতে দেখা গেছে যে নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজে গ্রিন টি এক্সট্র্যাক্ট লিভার এনজাইমের মাত্রা উন্নত করে।

    ব্ল্যাক কফি: ব্ল্যাক কফিকেও লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বলে মনে করা হয়। ব্ল্যাক কফিতে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা প্রদাহ এবং ফাইব্রোসিস কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন কফি পান করা নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের অগ্রগতি কমায় এবং লিভার এনজাইমের মাত্রা উন্নত করে।

    লেবুর জল: লেবুর জলে ভিটামিন সি থাকে যা ফ্ল্যাভোনয়েড সরবরাহ করে। এই ফ্ল্যাভোনয়েডগুলি লিভার এনজাইমের কার্যকারিতা সমর্থন করে। ভিটামিন সি গ্রহণ লিভার স্টিওসিস এবং প্রদাহ কমায়।

    হলুদের চা: হলুদে কারকিউমিন নামক একটি সক্রিয় যৌগ থাকে, যা শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রভাবের জন্য পরিচিত। এটি লিভারের ফ্যাট এবং ফাইব্রোসিস কমায়। হলুদের পানীয়তে কালো মরিচ মেশালে কারকিউমিনের শোষণ বৃদ্ধি পায়। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনে কারকিউমিনের প্রভাবের উপর একটি গবেষণা কানাডিয়ান লিভার জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজে কারকিউমিনের ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে।

    আমলকী জুস: আমলকী ভিটামিন সি এবং পলিফেনলের একটি সমৃদ্ধ উৎস। এর প্রভাব লিভার কোষে লিপিড মেটাবলিজম এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের উপর পড়ে। প্রাণী এবং মানুষের উপর করা গবেষণায় দেখা গেছে যে আমলকীতে থাকা হেপাটোপ্রোটেক্টিভ প্রভাব ফ্যাটি লিভার কমায়। তাই প্রতিদিন একটি কাঁচা আমলকী এক চিমটি কালো মরিচ দিয়ে খাওয়া উপকারী।

    News/Lifestyle/ফ্যাটি লিভারের চিন্তা? এই ৫টি পানীয় পান করুন, কমবে ফ্যাট ও প্রদাহ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes