নিয়মিত হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছেন? জানুন ভুল করেও কোন কোন খাবার খাবেন না, তাহলেই গুণ নষ্ট
হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলো সাধারণত জিহ্বার মিউকাস মেমব্রেন বা স্নায়ুমূলের মাধ্যমে শরীরে শোষিত হয়। মুখের ভেতরের পরিবেশ যদি কড়া কোনো গন্ধ বা অম্ল দিয়ে ঢাকা থাকে, তবে ওষুধের ক্ষমতা হ্রাস পায়।
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির মূল ভিত্তি হলো ‘লাইক কিওরস লাইক’ (Like Cures Like) বা ‘সমঃ সমং শময়তি’ নীতি। অর্থাৎ, যে উপাদান সুস্থ শরীরে রোগের লক্ষণ সৃষ্টি করে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রয়োগ করলে সেই উপাদানই অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করে তোলে। বিজ্ঞানের এই সূক্ষ্ম ও প্রাকৃতিক চিকিৎসাধারায় ওষুধের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে রোগীর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার ওপর।
হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলো মানবশরীরের স্নায়ুতন্ত্র ও জীবনীশক্তি (Vital Force)-র ওপর অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে কাজ করে। তাই কিছু কিছু তীব্র গন্ধযুক্ত, কড়া বা অম্ল জাতীয় খাবার ও পানীয় রয়েছে, যা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের অলৌকিক প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় বা ধীরগতি সম্পন্ন করে দিতে পারে। নিয়মিত হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলে কোন কোন খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত, সেটি জেনে নিন।
হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলো সাধারণত জিহ্বার মিউকাস মেমব্রেন বা স্নায়ুমূলের মাধ্যমে শরীরে শোষিত হয়। মুখের ভেতরের পরিবেশ যদি কড়া কোনো গন্ধ বা অম্ল দিয়ে ঢাকা থাকে, তবে ওষুধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এ কারণে চিকিৎসকরা কিছু নির্দিষ্ট খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকার পরম পরামর্শ দিয়ে থাকেন।
১. কাঁচা পেঁয়াজ ও কাঁচা রসুন
কাঁচা পেঁয়াজ এবং রসুনে রয়েছে অত্যন্ত তীব্র গন্ধযুক্ত সালফার যৌগ এবং শক্তিশালী ভোলাটাইল অয়েল (Volatile Oils)। এই গন্ধ ও রাসায়নিক উপাদান মুখের ভেতরের স্নায়ুগুলোকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে, যার ফলে সূক্ষ্ম হোমিওপ্যাথিক ওষুধের তরঙ্গ শরীরে ঠিকমতো বিস্তার লাভ করতে পারে না। রান্না করা পেঁয়াজ-রসুনে তীব্রতা অনেকটাই কমে যায়, তবে ওষুধ খাওয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে-পরে কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা উচিত।
২. কাঁচা আদা ও অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার
কাঁচা আদার তীব্র ঝাঁজালো স্বাদ ও গন্ধ ওষুধের প্রভাব নষ্ট করতে পারে। এ ছাড়া অতিরিক্ত লঙ্কা, গোলমরিচ, লবঙ্গ বা কড়া মসলাযুক্ত খাবার শরীরের গ্যাস্ট্রিক মিউকোসাকে উত্তেজিত করে তোলে, যা কিছু কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধের (যেমন—নাক্স ভমিকা বা প্যালসেটিলা) কার্যকারিতায় সরাসরি ব্যাঘাত ঘটায়।
৩. কফি ও ক্যাফেইনযুক্ত পানীয়
কফি হলো একটি শক্তিশালী স্টিমুল্যান্ট বা স্নায়ু-উদ্দীপক। কফিতে থাকা ক্যাফেইন মানবশরীরের স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে এবং রক্তচাপ ও হরমোনের প্রবাহে সাময়িক পরিবর্তন আনে। বিশেষ করে ‘কফিয়া ক্রুডা’ বা অ্যান্টি-সোMapped হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ক্ষেত্রে কফি এক নম্বর প্রতিষেধক (Antidote) হিসেবে কাজ করে ওষুধকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলাকালীন কফি পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া বা অন্তত বেশ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা জরুরি।
৪. টক বা অতিরিক্ত অম্লজাতীয় খাবার
অতিরিক্ত টক জাতীয় ফল যেমন—কাঁচা তেঁতুল, পাতিলেবু, অতিরিক্ত ভিনেগার বা আচার মুখের ভেতরের পিএইচ (pH) মাত্রা বদলে দেয়। যদিও সব হোমিওপ্যাথিক ওষুধে টক নিষেধ থাকে না, তবে বিশেষ কিছু ধাতব ও খনিজভিত্তিক ওষুধের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অম্লজাতীয় খাবার সেবন নিষিদ্ধ করা হয়।
৫. কড়া সুগন্ধযুক্ত মাউথওয়াশ, মেন্থল ও চুইংগাম
পদিনা পাতা (Mint), মেন্থলযুক্ত লজেন্স, কড়া ফ্লেভারের টুথপেস্ট, মাউথওয়াশ বা চুইংগাম মুখের ভেতরের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। প্রসাধনী বা খাবারের এই তীব্র কৃত্রিম সুগন্ধিগুলো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শক্তিকে নিমেষে মুছে ফেলতে পারে।
৬. মদ, তামাক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য
মদ্যপান, সিগারেট, গুটখা বা তামাক সেবন শরীরের জীবনীশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। যে কোনো চিকিৎসাতেই এগুলো বর্জনীয়, তবে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে ধূমপান বা মদ্যপান ওষুধের প্রভাবকে পুরোপুরি অকেজো করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।
ওষুধ সেবনের সঠিক কিছু সাধারণ নিয়ম
- ১৫-৩০ মিনিটের নিয়ম: ওষুধ খাওয়ার অন্তত ১৫ থেকে ৩০ মিনিট আগে এবং পরে যেকোনো খাবার, জল, চা বা সিগারেট খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- হাত দিয়ে স্পর্শ না করা: বোতল থেকে সরাসরি ঢাকনায় বা পরিষ্কার কাগজে নিয়ে ওষুধ মুখে দিন, খালি হাতে ওষুধ না ছোঁয়াই ভালো।
- মুখ পরিষ্কার রাখা: ওষুধ সেবনের আগে পরিষ্কার সাধারণ জল দিয়ে মুখ ভালোভাবে কুলি করে নেওয়া উচিত।
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অত্যন্ত নিরাপদ ও কার্যকরী, তবে এর সুফল পেতে সঠিক পথ্য ও নিদান মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আপনার চলমান ওষুধের ধরণ অনুযায়ী ঠিক কোন খাবারটি খাওয়া যাবে এবং কোনটি যাবে না, তা নিজের চিকিৎসকের কাছ থেকে পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More