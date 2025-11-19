Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কোন কোন খাবার ফ্রিজে রাখলেই বিপদ? এই সব ভুলগুলো আপনিও করেন না তো

    আপনি কি জানেন, সব খাবার ফ্রিজের ঠান্ডা তাপমাত্রার জন্য উপযুক্ত নয়? কিছু খাবার ফ্রিজে রাখলে তার পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়, স্বাদ বদলে যায় এবং দ্রুত পচে যেতে পারে।

    Published on: Nov 19, 2025 8:54 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    খাবার দীর্ঘ দিন টাটকা রাখতে এবং পচন থেকে বাঁচাতে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে বড় ভরসা। বাজার থেকে যা কিছু আনি, আমরা প্রায়ই অভ্যাসবশত তা সরাসরি ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিই। কিন্তু আপনি কি জানেন, সব খাবার ফ্রিজের ঠান্ডা তাপমাত্রার জন্য উপযুক্ত নয়? কিছু খাবার ফ্রিজে রাখলে তার পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়, স্বাদ বদলে যায় এবং দ্রুত পচে যেতে পারে।

    কোন কোন খাবার ফ্রিজে রাখলেই বিপদ?
    কোন কোন খাবার ফ্রিজে রাখলেই বিপদ?

    নিচে এমন কিছু খাবারের তালিকা দেওয়া হলো, যা ভুল করেও ফ্রিজে রাখা উচিত নয়:

    ১. আলু (Potatoes)

    আলু কখনোই ফ্রিজে রাখা উচিত নয়।

    • কারণ: ফ্রিজের ঠান্ডা তাপমাত্রায় আলুর মধ্যে থাকা স্টার্চ বা শর্করা দ্রুত চিনিতে রূপান্তরিত হয়।
    • ফলাফল: রান্না করার পর আলুর স্বাদ অস্বাভাবিক মিষ্টি হয়ে যায় এবং এর গঠন বালুকাময় (Gritty) হয়ে যায়। আলুকে সবসময় শুকনো, অন্ধকার এবং খোলামেলা জায়গায় রাখা উচিত।

    ২. পেঁয়াজ ও রসুন (Onions and Garlic)

    পেঁয়াজ ও রসুন ফ্রিজে রাখলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

    • কারণ: ফ্রিজের আর্দ্রতা বা ময়েশ্চার পেঁয়াজ ও রসুনকে খুব দ্রুত নরম করে ফেলে এবং ভেতর থেকে পচিয়ে দেয়। এছাড়া পেঁয়াজের গন্ধে ফ্রিজের অন্যান্য খাবারের স্বাদ নষ্ট হতে পারে।
    • ফলাফল: এগুলি খুব দ্রুত অঙ্কুরিত হয় এবং রাবারের মতো হয়ে যায়। এগুলিকে বাতাসের চলাচল আছে এমন শুকনো জায়গায় রাখা উচিত।

    ৩. মধু (Honey)

    মধু প্রাকৃতিকভাবেই দীর্ঘ দিন ভালো থাকে, এর জন্য ফ্রিজের প্রয়োজন নেই।

    • কারণ: ফ্রিজে রাখলে মধুর রাসায়নিক গঠন পরিবর্তিত হয় এবং এটি দ্রুত দানা বেঁধে যায় বা ক্রিস্টালাইজ (Crystallize) হয়ে যায়।
    • ফলাফল: মধু জমে শক্ত হয়ে যায় এবং ঢালতে অসুবিধা হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় ঢাকনা দিয়ে রাখলেই মধু ভালো থাকে।

    ৪. পাউরুটি (Bread)

    অনেকে পাউরুটি বেশি দিন চালানোর জন্য ফ্রিজে রাখেন, কিন্তু এটি ভুল ধারণা।

    • কারণ: ফ্রিজের ঠান্ডা বাতাস পাউরুটির আর্দ্রতা শুষে নেয়।
    • ফলাফল: পাউরুটি খুব দ্রুত শুকিয়ে শক্ত এবং বাসি (Stale) হয়ে যায়। কয়েক দিনের মধ্যে খেতে চাইলে এটি সাধারণ তাপমাত্রায় রাখুন।

    ৫. টমেটো (Tomatoes)

    টমেটো ফ্রিজে রাখলে তার আসল স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

    • কারণ: ঠান্ডা বাতাস টমেটোর পাকার প্রক্রিয়া থামিয়ে দেয় এবং এর কোষের ঝিল্লি (Membranes) ভেঙে দেয়।
    • ফলাফল: টমেটো ভেতর থেকে 'মেলে' (Mealy) বা বিস্বাদ হয়ে যায়। স্বাদ অটুট রাখতে টমেটো ঘরের তাপমাত্রায় রাখাই শ্রেয়।

    ৬. কলা (Bananas)

    কাঁচা বা আধপাকা কলা ফ্রিজে রাখা উচিত নয়।

    • কারণ: ঠান্ডায় কলার পাকার জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম কাজ করা বন্ধ করে দেয়।
    • ফলাফল: কলার খোসা খুব দ্রুত কালো হয়ে যায়, যদিও ভেতরটা ঠিক থাকতে পারে। তবে পুরোপুরি পেকে যাওয়ার পর কয়েক দিনের জন্য ফ্রিজে রাখা যেতে পারে।

    ৭. কফি (Coffee)

    কফি বিন বা পাউডার ফ্রিজে রাখলে তার স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয়।

    • কারণ: কফি খুব দ্রুত অন্য খাবারের গন্ধ শুষে নেয় এবং ফ্রিজের আর্দ্রতায় কফি জমাট বেঁধে যেতে পারে।

    পরামর্শ: খাবার সংরক্ষণের সময় কোনটির জন্য কোন তাপমাত্রা উপযুক্ত, তা জেনে রাখা জরুরি। এতে খাবারের অপচয় কমে এবং শরীরও সুস্থ থাকে।

    News/Lifestyle/কোন কোন খাবার ফ্রিজে রাখলেই বিপদ? এই সব ভুলগুলো আপনিও করেন না তো
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes