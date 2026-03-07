Edit Profile
    পূর্ব ভারতে প্রথম, ১৫০০ কিমি দূর থেকে রোবোটিক অস্ত্রোপচার! কলকাতার চিকিৎসকদের অনন্য বিশ্বরেকর্ড

    টেলিসার্জারি হলো এমন এক প্রযুক্তি যেখানে সার্জন বা অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক রোগীর সামনে সশরীরে উপস্থিত না থেকেও রোবোটিক সিস্টেমের মাধ্যমে দূর থেকে অপারেশন করতে পারেন।

    Published on: Mar 07, 2026 5:57 PM IST
    By HT Bangla Desk
    পূর্ব ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। কলকাতার ফোর্টিস হাসপাতাল অ্যান্ড কিডনি ইনস্টিটিউট (FHKI) সম্পূর্ণ রোবোটিক পদ্ধতিতে দূরপাল্লার 'টেলিসার্জারি' (Tele-Surgery) সম্পন্ন করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার দূরে বসে চিকিৎসকরা কলকাতার রোগীদের অস্ত্রোপচার করেছেন, যা ডিজিটাল হেলথকেয়ারের ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব।

    চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসাধ্য সাধনের গল্প এবার বাস্তবায়িত হলো খাস কলকাতায়। ফোর্টিস হাসপাতাল অ্যান্ড কিডনি ইনস্টিটিউট (FHKI) পূর্ব ভারতের প্রথম হাসপাতাল হিসেবে রোবোটিক টেলিসার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। অত্যাধুনিক 'SSI Mantra 3' রোবোটিক সিস্টেম এবং উচ্চগতির ৫জি (5G) ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে এই অবিশ্বাস্য অস্ত্রোপচারগুলি সম্পন্ন হয়েছে।

    কী এই টেলিসার্জারি?

    টেলিসার্জারি হলো এমন এক প্রযুক্তি যেখানে সার্জন বা অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক রোগীর সামনে সশরীরে উপস্থিত না থেকেও রোবোটিক সিস্টেমের মাধ্যমে দূর থেকে অপারেশন করতে পারেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসক থাকেন একটি কন্ট্রোল প্যানেলে এবং তাঁর হাতের সূক্ষ্ম নড়াচড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা রোবোটিক বাহুর মাধ্যমে রোগীর শরীরে প্রতিফলিত হয়।

    তিন রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার ও সাফল্য

    কলকাতার এই অভিযানে মোট তিনজন রোগীর অত্যন্ত জটিল ইউরোলজিক্যাল সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

    ১. অ্যাড্রিনাল টিউমার অপসারণ: কলকাতার এক মধ্যবয়সী মহিলার অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে বড় টিউমার ছিল, যা গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালীর খুব কাছে অবস্থিত ছিল। চিকিৎসকরা দিল্লি থেকে রোবট নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সেই টিউমারটি সরিয়ে ফেলেছেন।

    ২. কিডনির জন্মগত সমস্যা (PUJ Obstruction): এক তরুণীর কিডনির নালীতে ব্লক ছিল। দূরপাল্লার এই প্রযুক্তির মাধ্যমেই তাঁর 'পায়লোপ্লাস্টি' বা পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, যেখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সেলাইয়ের প্রয়োজন ছিল।

    ৩. কিডনি ক্যান্সার (Partial Nephrectomy): ফরিদাবাদের এক ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধের কিডনিতে ৯ সেন্টিমিটার বড় একটি ক্যান্সারযুক্ত টিউমার ছিল। তিনি যাতায়াত করতে পারছিলেন না। টেলিসার্জারির মাধ্যমে মাত্র ২২ মিনিটে তাঁর কিডনি বাঁচিয়ে টিউমারটি অপসারণ করা হয়।

    কেন এই পদ্ধতি বৈপ্লবিক?

    অস্ত্রোপচারকারী দলটির নেতৃত্বে ছিলেন ডঃ আর কে গোপাল কৃষ্ণ এবং ডঃ শ্রীনিবাস নারায়ণ। তাঁদের মতে, টেলিসার্জারি ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক নতুন শক্তি যোগাবে।

    • দূরত্ব আর বাধা নয়: বিশেষজ্ঞ সার্জনদের অভাব মেটাতে এই প্রযুক্তি অতুলনীয়। দূরদূরান্তের রোগীদের আর কষ্ট করে বড় শহরে যাতায়াত করতে হবে না।
    • সঠিক ও দ্রুত: রোবোটিক সার্জারিতে রক্তপাত কম হয়, সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে না এবং রোগী খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন।
    • আর্থিক সাশ্রয়: যাতায়াত ও দীর্ঘকাল হাসপাতালে থাকার খরচ বেঁচে যাওয়ায় এটি রোগীদের জন্য সাশ্রয়ী।

    কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

    ফোর্টিস হেলথকেয়ারের এগজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচা এস দেবগুপ্ত জানান, এটি কেবল একটি সাফল্য নয়, এটি একটি রূপান্তর। উন্নত রোবোটিক সিস্টেম ও দক্ষ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে পূর্ব ভারতে নিরাপদ এবং আরও সুনির্দিষ্ট সার্জারি প্রদান করাই তাঁদের লক্ষ্য।

    কলকাতার এই সাফল্য প্রমাণ করে দিল যে চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে ভারত এখন বিশ্বের প্রথম সারিতে। ১৫০০ কিলোমিটার দূর থেকে রোগীর শরীরে সফলভাবে অস্ত্রোপচার করা কেবল বিজ্ঞানের জয় নয়, এটি হাজার হাজার রোগীর কাছে নতুন এক আশার আলো।

