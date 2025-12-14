টেনশন হলেই মূত্রের বেগ আসে? কাদের এই সমস্যা বেশি হয়? কীভাবে সামলাবেন এটি

টেনশন হলেই মূত্রের বেগ আসে? কাদের এই সমস্যা বেশি হয়? কীভাবে সামলাবেন এটি
মনের উপর চাপ বাড়লে মূত্রত্যাগের প্রবণতা বাড়ে অনেকের ক্ষেত্রেই। এটি কি কোনও রোগের লক্ষণ? জেনে নিন।
অনেক মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ প্রবণতা দেখা যায়—যখন তারা কোনো মানসিক চাপ, উদ্বেগ (Anxiety), বা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে থাকেন, তখন স্বাভাবিকের চেয়ে ঘন ঘন মূত্রত্যাগের (Frequent Urination) প্রয়োজন হয়। এই সমস্যাটিকে ইংরেজিতে স্ট্রেস-ইনডিউসড ফ্রিকোয়েন্সি (Stress-Induced Frequency) বলা হয়। যদিও এটি খুব গুরুতর কোনো রোগ নয়, তবে এটি দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বেশ অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে।
টেনশন বা উদ্বেগ বাড়লে মূত্রত্যাগের প্রবণতা বাড়ার কারণ, কীভাবে এটি কমাবেন এবং কোন ধরনের খাবার এড়িয়ে চলবেন, জেনে নিন।
১. টেনশন হলেই কেন মূত্রত্যাগের প্রবণতা বাড়ে? (বৈজ্ঞানিক কারণ)
এই সমস্যার মূল কারণ হলো মস্তিষ্ক এবং মূত্রাশয়ের মধ্যে সংযোগকারী স্নায়ুতন্ত্রের ওপর মানসিক চাপের প্রভাব।
ক. 'লড়াই বা পালানো' প্রতিক্রিয়া (Fight or Flight Response)
- যখন আমরা উদ্বিগ্ন হই বা ভয় পাই, তখন আমাদের শরীর স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System)-এর মাধ্যমে 'লড়াই বা পালানো' (Fight or Flight) প্রতিক্রিয়া সক্রিয় করে।
- এই প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে অ্যাড্রেনালিন (Adrenaline) হরমোন দ্রুত নিঃসৃত হয়। অ্যাড্রেনালিন মস্তিষ্ককে নির্দেশ দেয় যে শরীরের অপ্রয়োজনীয় কাজগুলি থেকে মনোযোগ সরিয়ে জরুরি কাজগুলিতে মনোযোগ দিতে হবে।
খ. মূত্রাশয়ের পেশীর সংকোচন
- স্ট্রেস হরমোনগুলি মূত্রাশয়ের পেশীগুলিকে (Bladder Muscles) সংকুচিত করে তুলতে পারে। এর ফলে সামান্য প্রস্রাব থাকলেও মস্তিষ্ককে পূর্ণ মূত্রাশয়ের সংকেত পাঠায়, যার কারণে ঘন ঘন বাথরুমে যেতে হয়।
- এছাড়াও, অ্যাড্রেনালিন হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ায়, যা কিডনি ও রক্তনালীতে রক্ত প্রবাহ বাড়িয়ে দেয়, ফলে কিডনি দ্রুত প্রস্রাব তৈরি করতে শুরু করে।
গ. পেলভিক ফ্লোর পেশীর দুর্বলতা
- দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগ বা স্ট্রেস পেলভিক ফ্লোর (Pelvic Floor) পেশীর ওপর চাপ বাড়াতে পারে। এই পেশীগুলি মূত্রাশয়ের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সাহায্য করে। চাপ বাড়লে এই পেশীগুলি দুর্বল হয়ে যায়, যার ফলে মূত্র ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায়।
২. কীভাবে কমাবেন এই সমস্যা?
ঘন ঘন মূত্রত্যাগের সমস্যা কমাতে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং মূত্রাশয়ের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট: যোগা, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম (Deep Breathing), এবং মেডিটেশন উদ্বেগ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। নিয়মিত অভ্যাস করলে স্নায়ুতন্ত্র শান্ত হয়।
- মূত্রাশয় প্রশিক্ষণ (Bladder Training): ধীরে ধীরে প্রস্রাব করার সময় বাড়ানোর চেষ্টা করুন। প্রথমে প্রতি ৩০ মিনিট পর বাথরুমে যান, তারপর সেটা ৪৫ মিনিট এবং ১ ঘণ্টা করুন। এতে মূত্রাশয় দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্রাব ধরে রাখতে অভ্যস্ত হবে।
- কেগেল ব্যায়াম (Kegel Exercises): পেলভিক ফ্লোর পেশী শক্তিশালী করার জন্য কেগেল ব্যায়াম নিয়মিত করা উচিত। এটি মূত্রাশয়ের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে সাহায্য করে।
৩. কোন ধরনের খাবার থেকে দূরে থাকবেন? (ডায়েটরি সতর্কতা)
কিছু পানীয় এবং খাবার মূত্রাশয়কে উদ্দীপিত করে এবং ঘন ঘন প্রস্রাবের প্রবণতা বাড়ায়। টেনশনজনিত সমস্যায় এই খাবারগুলি এড়িয়ে চলা উচিত:
- ক্যাফেইনযুক্ত পানীয়: কফি, চা (বিশেষ করে গ্রিন টি) এবং কোমল পানীয় (Sodas) প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধক (Diuretics) হিসেবে কাজ করে। এগুলি প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।
- অ্যালকোহল: অ্যালকোহল একটি শক্তিশালী মূত্রবর্ধক। এটি যত বেশি পরিমাণে পান করা হবে, তত ঘন ঘন বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হবে।
- কৃত্রিম মিষ্টি (Artificial Sweeteners): কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে কৃত্রিম মিষ্টি মূত্রাশয়ের দেয়ালকে বিরক্ত করে সংবেদনশীলতা বাড়াতে পারে।
- অম্লযুক্ত খাবার: টমেটো, টমেটো সস এবং সাইট্রাস ফল (কমলা, লেবু) মূত্রাশয়কে উত্তেজিত করতে পারে, বিশেষ করে যদি মূত্রাশয়ের সংবেদনশীলতা বেশি থাকে।
টেনশন বা উদ্বেগজনিত কারণে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ একটি মনস্তাত্ত্বিক-শারীরিক প্রতিক্রিয়া। এই সমস্যা কমাতে জীবনযাত্রার পরিবর্তন, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং মূত্রাশয়কে উদ্দীপিত করে এমন খাবার এড়িয়ে চলা জরুরি।