Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bay Leaves Health Benefits: রোজ নানাভাবে ব্যবহার করুন তেজপাতা, মানসিক চাপ থেকে চর্মরোগ, দূর হবে সব কিছু

    বাঙালি রান্নায় তেজপাতা অতি পরিচিত একটি উপাদান। কিন্তু বহু সমস্যার সমাধান করতে পারে এটি। জেনে নিন, কীভাবে।

    Published on: Feb 01, 2026 2:16 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ডালে বা তরকারিতে তেজপাতা অনেকেই ব্যবহার করেন। এই পাতার গুণে রান্নার স্বাদই বদলে যায়। দুর্দান্ত সুগন্ধ এসে যায় খাবারে। কিন্তু জানেন কি এছাড়াও তেজপাতার অনেক গুণ।

    রোজ নানাভাবে ব্যবহার করুন তেজপাতা, মানসিক চাপ থেকে চর্মরোগ, দূর হবে সব কিছু
    রোজ নানাভাবে ব্যবহার করুন তেজপাতা, মানসিক চাপ থেকে চর্মরোগ, দূর হবে সব কিছু

    রান্নায় নিয়মিত তেজপাতা ব্যবহার করলে তাতে বহু ধরনের অসুখ সেরে যেতে পারে বা বহু ধরনের অসুখের আশঙ্কা কমতে পারে। তবে কিছু নিয়ম মেনে ব্য়বহার করতে হবে তেজপাতা।

    রান্নায় নিয়মিত তেজপাতা ব্যবহার করলে, প্রথম যে উপকারটি পাওয়া যায়, সেটি হল, শ্বাসকষ্টের সমস্যা কমে এর ফলে। করোনাকালে তাই এর গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে। ফুসফুসের উপকার করতে এই পাতা নিয়মিত রান্নায় ব্যবহার করুন।

    তেজপাতার আরও বড় গুণ হল, চর্মরোগের সমস্যা কমানো। যাঁদের এই জাতীয় সমস্যা দেখা দেয়, তাঁরা নিয়মিত তেজপাতা ব্যবহার করুন রান্নায়। অনেকে তেজপাতা বেটে পেস্ট বানিয়ে, সেটি চর্মরোগে আক্রান্ত জায়গায় ব্যবহার করেন। এতে রোগ কমে।

    মানসিক চাপ কমাতে প্রচণ্ড সাহায্য করে তেজপাতা। তবে তার জন্য একটি নিয়ম মেনে এটি ব্যবহার করতে হয়। জেনে নিন কীভাবে ব্যবহার করবে পাতাটি।

    বাড়ির বাইরে কোথাও একটা শুকনো তেজপাতায় আগুন জ্বালিয়ে নিন। তার পরে সেটি একটি মাটির পাত্রে রেখে দিন। এতে ধোঁয়া তৈরি হবে।

    তেজপাতা থেকে ধোঁওয়া উঠতে শুরু করলে, সেটি ঘরের মধ্যে মাটির পাত্রে রেখে দিন। তাতে ঘর তেজপাতার ধোঁয়ায় ভরে যাবে। এই ধোঁয়া মানসিক চাপ অনেকটা কমিয়ে দেয়। তাছাড়া নানা ধরনের কীটপতঙ্গও তাড়ায়।

    News/Lifestyle/Bay Leaves Health Benefits: রোজ নানাভাবে ব্যবহার করুন তেজপাতা, মানসিক চাপ থেকে চর্মরোগ, দূর হবে সব কিছু
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes