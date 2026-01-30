আপনারও কি গ্যাসের সমস্যা আছে? নিয়মিত খান এই ৪ খাবার, উপকার পাবেন

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, খারাপ খাদ্যাভ্যাসের কারণে ধীরে ধীরে আমাদের পরিপাক তন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়। আর সেই কারণেই অনেক সময় গ্যাসের সমস্যায় ভোগেন কেউ কেউ। শুধু তাই নয়, অম্বল, বদহজম, অ্যাসিডিটি, বদহজম এবং পেটে ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দেয়। অনেকের পেট শুধুমাত্র গ্যাসের কারণেই ফুলে থাকে। তার ফলে ভুঁড়ি না থাকলেও পেট বড় মনে হয়। আপনারও যদি গ্যাসের সমস্যা থাকে, তাহলে তার থেকে মুক্তি পেতে এই ৪টি জিনিস অবিলম্বে আপনার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করুন।
কলা-
কলা খেলে গ্যাসের সমস্যা কমবে। কলায় উপস্থিত ফাইবার সহায়ক। রোজ অন্তত ১টি কলা খাওয়ার চেষ্টা করুন।
ডাবের জল-
ডাবের জল খেলে পেটে গ্যাসের সমস্যা দূর হয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এটি। উপকারি মিনারেলসও রয়েছে।
দই-
দই খাবার হজম করতে সাহায্য করে। নিয়মিত খেলে এটি আপনার হজমশক্তিও সবল রাখবে। দুপুরের খাবারের পর অল্প টক দই খেতে পারেন। তবে হ্যাঁ, তাতে চিনির বদলে অল্প বিট নুন দিয়ে খান।
রসুন-
প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক কোয়া কাঁচা রসুন খান। দুপুরে ভাতের সঙ্গেও ১ কোয়া রসুন বেটে খেতে পারেন। সপ্তাহে ২-৩ দিন খান। এটি পরিপাকের জন্য বেশ উপকারি।
