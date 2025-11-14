Edit Profile
    ডায়েট বা জিম নয়, এই অভ্যাসগুলো আপনার পেটের স্বাস্থ্য দারুণ রাখবে

    ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডাঃ পাল বলেছেন যে আপনি যদি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে চান তবে প্রথমে প্রচুর ডায়েট বা জিমের পরিবর্তে এই অভ্যাসগুলি উন্নত করুন। পার্থক্য কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা দিতে শুরু করবে।

    Published on: Nov 14, 2025 8:24 AM IST
    By Suman Roy
    আজকাল বেশিরভাগ মানুষই পেট খারাপের সমস্যায় ভুগছেন। বিশেষত, দুর্বল অন্ত্রের স্বাস্থ্য সাধারণ। এটি মোকাবেলা করার জন্য, অভিনব ডায়েট এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যায়ামের পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে আপনি যদি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে চান তবে আপনাকে এই অভ্যাসগুলি উন্নত করতে হবে যা জীবনযাত্রায় সহজ বলে মনে হয়। অন্ত্রের স্বাস্থ্য সরাসরি মেজাজ এবং স্বাস্থ্যের সাথে যুক্ত। ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডাঃ পাল বলেছেন যে সূর্যের আলোর এক্সপোজার থেকে শুরু করে আরও ভালো ঘুমের গুণমান পর্যন্ত অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খুব ছোট অভ্যাসগুলি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়।

    ডায়েট বা জিম নয়, এই অভ্যাসগুলো আপনার পেটের স্বাস্থ্য দারুণ রাখবে (shutterstock)
    ডাঃ পাল খুব ছোট একটি অভ্যাস অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন, অর্থাৎ কমপক্ষে ২০-৩০ বার খাবার চিবানো উচিত। খাবার ভালোভাবে চিবানোর মাধ্যমেই হজম প্রক্রিয়াটি সঠিক উপায়ে ঘটে। এটি ফোলাভাব হ্রাস করে এবং পুষ্টির শোষণ বাড়ায়।

    মাইন্ডফুল খাওয়া। ডাঃ পাল বলেছিলেন যে মাইন্ডফুল খাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন ৮০ শতাংশ খেয়েছেন তখনই নিজেকে থামুন। এতে করলে শুধু প্রদাহই বন্ধ হবে না, পাকস্থলীতে ভারীভাব এবং খাওয়ার পর অলসতার অনুভূতি কমে যাবে।

    সকালে ১০ মিনিট সূর্যের আলোতে গেলে সার্কার্ডিয়ান ছন্দ উন্নত হয় এবং মেজাজ উন্নত হয় এবং ভিটামিন ডি বাড়ে। খাওয়ার পরে ১০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত হাঁটা খুব কার্যকর। ডাঃ পাল ব্যাখ্যা করেছেন যে এটি হজমে সহায়তা করে। রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং খাওয়ার পরে ঘুম অনুভব করে না।

    আপনি যদি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে চান তবে খাবারে গাঁজানো খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। সপ্তাহে অন্তত তিনবার দই, ধোসা, কিমচি, কেফির খান। এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়ায়। ঘুমের অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও ঘুম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

    আপনি যদি রাত ১১টার আগে বিছানায় ঘুমাতে থাকেন তবে মাইক্রোবায়োম ভালভাবে পুনরুত্পাদন করে। গভীর রাতে হজমকে ট্রিগার করে এবং পরের দিনের আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়।

