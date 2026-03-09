Edit Profile
    Gurjali or Fourfinger Threadfin Fish: বাজারে প্রচুর পাওয়া যায় গুরজালি মাছ, কিন্তু এটি খেলে শরীরের কী হয়, তা জানেন কি

    Gurjali or Fourfinger Threadfin Fish: অনেকেই স্বাদের কারণে গুরজালি মাছ খেতে খুবই পছন্দ করেন। কিন্তু এই মাছ খেলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে?

    Published on: Mar 09, 2026 10:46 AM IST
    By Suman Roy
    বেশির ভাগ বাঙালি মাছ খেতে পছন্দ করেন। নানা ধরনের মাছ আসে বাঙালি বাড়িতে। স্বাদেও যেমন আলাদা, এই প্রতিটি মাছের শরীরে থাকা উপাদানও একেবারে আলাদা আলাদা রকমের হয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এগুলি খেলে শরীরেও আলাদা আলাদা রকমের প্রভাব পড়ে। এর আগে এই ধরনের বেশ কিছু মাছ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবারে দেখা যাক, গুরজালি মাছের বিষয়টি।

    একেবারে প্রথম সারির জনপ্রিয় না হলেও, বাজারে এই মাছের চাহিদাও নেহাত কম নয়। অনেকেই সুস্বাদু মাছটি নিয়মিত খান। কিন্তু তারা হয়তো অনেকেই জানেন না, এই মাছ খেলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে। আজ সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

    গুরজালি মাছে রয়েছে উন্নত মানের প্রোটিন। তার সঙ্গে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং বেশ কিছু ভিটামিন। এই ধরনের উপাদান শরীরে কেমন প্রভাব ফেলে, তা দেখে নেওয়া যাক। তালিকা রইল এখানে।

    এই মাছে যে উন্নত মানের প্রোটিন রয়েছে, সেটি পেশির গঠনের জন্য খুবই ভালো। ফলে যাঁরা রোগা হয়ে গিয়েছেন বা ওজন বাড়াতে চান, বা যাঁদের প্রচুর পরিশ্রম হয়, তাঁদের জন্য এই মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং কার্যকর।

    এর পরে আসা যাক, অন্য একটি কথায়। এই মাছের বেশ কিছু উপাদান হার্টের জন্য ভালো। ফলে এটি নিয়মিত খেলে হার্ট অ্যাটাকের মতো সমস্যার আশঙ্কা কিছুটা হলেও কমে। ফলে বয়স্কদের এই মাছটি খুবই উপকার করতে পারে। এমনকী কম বয়সেও যাঁরা হার্টের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা খেতে পারেন এই মাছ।

    বয়স্কদের পাশাপাশি একেবারে অল্প বয়সি বা ছোট শিশুদের জন্যও এই মাছ খুব ভালো। কারণ এটি তাদের পেশির বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করতে পারে। তাই বাড়িতে শিশুরা থাকলে অবশ্যই এই মাছ নিয়মিত আনুন এবং তাদের খাওয়ান।

    মনে রাখবেন, হাড়ের গঠন এবং ক্ষয় প্রতিরোধ করতে পারে গুরজালি মাছের বেশ কিছু উপাদান। তাই পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলারা এই মাছ খেলে বিশেষ সুফল পেতে পারেন। যাঁরা অন্তঃসত্ত্বা, তাঁরাও এই মাছ খেলে উপকার পাবেন।

