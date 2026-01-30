Hairfall Remedies Diet: চুল পড়ার সমস্যা কমাতে কোন কোন খাবার রোজের ডায়েটে রাখতে হবে? কিছু ঘরোয়া টিপস

Hairfall Remedies Diet: চুল পড়ার সমস্যা কমাতে কোন কোন খাবার রোজের ডায়েটে রাখতে হবে? কিছু ঘরোয়া টিপস
স্যালাডে হোক বা চাইনিজ কোনও খাবারে, ক্যাপসিকামের ব্যবহার যদি রোজের ডায়েটে রাখতে পারেন, তাহলে কমে যাবে চুলপড়ার সমস্যা। বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ক্যাপসিকাম সেদ্ধ করে তা পনিরের সঙ্গে খেলেও মিলতে পারে কাঙ্খিত ফলাফল। এরফলে চুলপড়ার সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
চুলপড়ার সমস্যা অনেককেই উদ্বেগে রাখে। এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের প্যাক ব্যবহার করে থাকেন। অনেকে ডায়েটেও পরিবর্তন আনেন। চুল পড়া এমনই এক অস্বস্তি যে এর থেকে রক্ষা পেতে অনেকে পোথ্যেরও আশ্রয় নেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডায়েটে যদি কয়েকটি সবজি রাখা যায়, তাহলে তা খুবই উপকারী। শুধু তাই নয়, প্রোটিন জাতীয় খাবারের সমাহারও যাতে ডায়েটে খাকে, তার দিকে অগ্রসর হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। দেখে নেওয়া যাক ডায়েটে কোন কোন সবজি রাখলে তা ফলদায়ী। চুল পড়া রোখার জন্য।
ক্যাপসিকাম
স্যালাডে হোক বা চাইনিজ কোনও খাবারে, ক্যাপসিকামের ব্যবহার যদি রোজের ডায়েটে রাখতে পারেন, তাহলে কমে যাবে চুলপড়ার সমস্যা। বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ক্যাপসিকাম সেদ্ধ করে তা পনিরের সঙ্গে খেলেও মিলতে পারে কাঙ্খিত ফলাফল। এরফলে চুলপড়ার সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
ডিম
প্রোটিনের সবচেয়ে উৎস হল ডিম। ডিম চুলপড়া রোধে খুবই কার্যকরী। তবে শুধু চুলে ডিমের কুসুম লাগালেই সমস্যা মিটবে না। খেতেও হবে ডিম। রোজ ডিম যদি ডায়েটে থাকে, তাহলে কেটে যেতে পারে চুল পড়ার সমস্যা।
মাছ
ভিটামিন বি ২, ওমেগা ৩, ভিটামিন ডি, ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে মাছে। এছাড়াও ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের আধার হল মাছ। তাই মাছ খেলেই চুলের মান বাড়তে থাকে, তাঁর চুলও বড় হয়। কেটে যায় চুল পড়ার সমস্যা।
মুসুর ডাল
সমস্ত ডালেই থাকে প্রোটিন। তবে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন থাকে মুসুরের ডালে। তাই এই ডাল খেলে চুল খুবই ভালো হয়। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার মুসুরের ডাল খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে আপনার হেয়ার ফলের সমস্যা কেটে যায়।
রাঙা আলু
এছাড়াও রাঙা আলু খেলে কেটে যায় চুল পড়ার সমস্যা। চুল পড়ার সমস্যা থেকে বাঁচতে রাঙা আলু রোজই ডায়েটে রাখা ভাল। বলছেন বিশেষজ্ঞরা।
News/Lifestyle/Hairfall Remedies Diet: চুল পড়ার সমস্যা কমাতে কোন কোন খাবার রোজের ডায়েটে রাখতে হবে? কিছু ঘরোয়া টিপস