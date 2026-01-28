Hair Care Tips: চুল দ্রুত ঘন আর লম্বা করতে চান? এই ৩টি সহজ ঘরোয়া উপায়েই পারেন সেটি করতে

নানা কারণে চুল উঠে যেতে পারে, কমে যেতে পারে চুলের ঘনত্ব। কিন্তু ঘন এবং লম্বা চুল ফিরে পাওয়া মোটেই কঠিন কোনও কাজ নয়। কয়েকটি ঘরোয়া উপায়ে সহজেই চুলের যত্ন নেওয়া সম্ভব।
কীভাবে লম্বা এবং ঘন চুল ফিরে পাবেন?
এর আগে জেনে নেওয়া দরকার, কোন কোন কারণে চুল পড়ে যায় বা পাতলা হয়ে যায়।
অপুষ্টি
চুলে নানা রাসয়নিকের ব্যবহার
চুল শুকোনোর যন্ত্র অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার
ভুল চিরুনি ব্যবহার
চুলের আর্দ্রতা কমে যাওয়া
ঘুম কমে যাওয়া
দুশ্চিন্তা
এবার দেখে নেওয়া যাক, প্রাকৃতিক এবং ঘরোয়া উপায়ে চুল পড়া আটকাবেন কী করে?
ডিম: ডিমে নানাপুষ্টিগুণ রয়েছে। এর অনেকগুলিই চুল পড়া আটকে দিতে পারে। ডিমের সাদা অংশ প্রথমে আলাদা করে নিন। তার মধ্যে এক চামচ করে অলিভ অয়েল আর মধু মেশান। ভালো করে মিশিয়ে নিন। চুলে মাখিয়ে রাখুন এই মিশ্রণ। ২০ মিনিট রেখে দেওয়ার পরে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন।
মেথি: এতে প্রচুর প্রোটিন আর নিকোটিনিক অ্যাসিড রয়েছে। এক চামচ মেথির অল্প জলে মিশিয়ে নিন। এটি মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে পেস্ট পানিয়ে নিন। পেস্টটিতে সামান্য নারকেল তেল মেশান। এবার চুলে আর চুলের গোড়ায় লাগান। আধ ঘণ্টা রেখে দিন। হাল্কা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিন।
গ্রিন টি: এতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। চুল পড়া আটকাতে এবং দ্রুত চুলের বৃদ্ধিতে এটি দারুণ কাজে লাগে। চুলের গোড়ায় এই চায়ের রস এক ঘণ্টা লাগিয়ে রাখুন। তার পরে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন।
