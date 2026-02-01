Edit Profile
    Haircare tips: টাক পড়া আটকাতে চান? চান, নতুন চুল গজাক? আজ থেকে এই নিয়মগুলি মেনে চলুন

    মাথার তালু শুকিয়ে গেলে খুসকির পরিমাণ বাড়ে। আর তাতে চুল উঠতে থাকে। টাক পড়া থেকে বাঁচতে কী কী করবেন? রইল সহজ রাস্তা।

    Published on: Feb 01, 2026 7:38 PM IST
    By Suman Roy
    আপনি কি জানেন চুল পড়ার সবচেয়ে বড় কারণগুলির একটি হল খুসকি। এটির কারণে ত্বক একেবারে শুকিয়ে যায়। আর সেটিই চুল উঠে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। কী করে কমাবেন এই খুসকির অত্যাচার? রইল পাঁচটি রাস্তা।

    ১। নারকেল তেলের সঙ্গে দই মিশিয়ে মাথায় মাখুন। খুসকি তাড়ানোর এর চেয়ে ভালো উপায় আর হয় না। নিয়মিত এই মিশ্রণ মাথায় লাগালে খুসকি দ্রুত কমে যায়।

    ২। এমন খাবার খান, যাতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ রয়েছে। ওমেগা-৩ খুসকি কমাতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করতে পারে।

    ৩। চুলের জন্য নিত্যনতুন দ্রব্য ব্যবহার করবেন না। দেখে নিন, কোন ধরনের প্রোডাক্ট আপনার চুলে ভালোভাবে কাজ করে। সেটিই নিয়মিত ব্যবহার করুন। সেটি বদলাবেন না। তাতে চুলেরও নতুন দ্রব্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগবে। এবং এর মধ্যে চুলের ক্ষতিও হবে।

    ৪। শ্যাম্পু করার সময়ে একটি কথা খেয়াল রাখুন। মনে রাখবেন, গোটা চুল শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করে ধুলেন কি না, তা নিয়ে বিশেষ কিছু যায় আসে না। বরং বেশি করে চেষ্টা করুন তালু ধুতে। তাতে খুসকির আশঙ্কা কমবে।

    ৫। ঠিকভাবে চুল আঁচরান। মনে রাখবেন, প্রথমে চুলের ডগার দিকের জট ছাড়িয়ে নেবেন। তার পরে গোড়ার দিকটি আঁচরাবেন। না হলে চুল উঠে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়বে।

