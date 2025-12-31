Edit Profile
    Happy New Year 2026: ২০২৬ এ মনের মানুষকে শুভেচ্ছা জানাতে চান বিশেষ কাব্যিক ছোঁয়ার বার্তায়? বেছে নিন এই ২০ মেসেজ থেকে

    Published on: Dec 31, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৬ সালকে স্বাগত জানিয়ে নতুন আশা নিয়ে পথ চলায় ব্রতী সকলেই। নতুন বছরে এক নয়া অঙ্গীকার নিয়ে পথ চলার ক্ষেত্রে সকলেই মুখিয়ে রয়েছেন। সেই বার্তা দিয়ে সকলেই শুভেচ্ছা জানানোয় ব্যস্ত থাকতে চলেছেন। তারই মাঝে মন জুড়ে থাকা মানুষটির জন্য অনেকেই ‘স্পেশ্যাল’ কোনও বার্তা পাঠাতে ব্যস্ত! মনের মানুষকে কাব্যিক ছোঁয়ায় ২০২৬ সালের শুভ নববর্ষের বার্তা পাঠাতে চান? রইল এই ২০ টি মেসেজ।

    ২০২৬ নববর্ষের শুভেচ্ছা
    ১. পুরানো বছরের জীর্ণ পাতা যাক ঝরে, ২০২৬ আসুক নতুন প্রাণের গান গেয়ে। শুভ নববর্ষ!

    ২. মুছে যাক কষ্ট.. যন্ত্রণার দিন, প্রাণ জুড়িয়ে আসুক প্রশান্তির পরশ, শুভ হোক তোমার-আমার ২০২৬..!

    ৩. নতুন সূর্য, নতুন আলো, ২০২৬ কাটুক তোমার অনেক ভালো। দুঃখগুলো দূরে যাক, সুখের স্মৃতি মনে থাক।

    ৪. স্বপ্নগুলো ডানা মেলুক ২০২৬-এর নীল আকাশে, বছরটি তোমার কাটুক এক অনন্য ভালোবাসার আবেশে।

    ৫. বসন্তের কোকিল যেমন কুহু গানে ডাকে, তেমনি ২০২৬ তোমার জীবনে আনন্দ এঁকে রাখে।

    ৬. হৃদয় গহীনে বাজুক আজ নতুনের ঐকতান, ২০২৬ নিয়ে আসুক সাফল্যের জয়গান।

    ৭. ভোরের শিশির আর ঘাসের ডগায় নতুনের ছোঁয়া, ২০২৬ কাটুক তোমার খুশিতে ভিজে যাওয়া।

    ৮. পুরানো সব অপ্রাপ্তি হারাক অতল গহ্বরে, ২০২৬ পূর্ণ হোক অসীম প্রাপ্তির তরে।

    ৯. আঁধার কেটে আসুক আলো, ২০২৬ বাসুক তোমায় ভালো। শুভ নববর্ষ!

    ১০. নতুন বছরের প্রথম ভোরে, দুঃখ যাক তোমার দূরে। ২০২৬-এর মিষ্টি হাসিতে, মন ভরে উঠুক খুশিতে।

    ১১. কুয়াশার চাদর সরিয়ে আজ উদিত নতুন রবি, ২০২৬-এর পাতায় আঁকা হোক তোমার সুখের ছবি।

    ১২. আকাশের নীলে, ঘাসের সবুজ রঙে, ২০২৬ আসুক তোমার দ্বারে এক নতুন ঢঙে।

    ১৩. ব্যর্থতা সব ভুলে গিয়ে ধরো নতুনের গান, ২০২৬ কাটুক তোমার আনন্দে অম্লান।

    ১৪. মাটির সুবাস আর বুনো ফুলের ঘ্রাণে, ২০২৬ জাগুক তোমার ক্লান্ত মনে।

    ১৫. হাজার তারার দীপ্তি যেমন আকাশ উজ্জ্বল করে, তেমনি ২০২৬ তোমার জীবন সাফল্যের আলোয় ভরে।

    ১৬. নিশীথ রাতের আঁধার শেষে ফুটুক নতুন ফুল, ২০২৬-এর প্রতিটি দিনে হোক না কোনো ভুল।

    ১৭. এক চিমটি হাসি আর এক মুঠো ভালোবাসা, ২০২৬ পূর্ণ করুক তোমার মনের সকল আশা।

    ১৮. পাখির ডানা ঝাপটানোয় জাগুক নতুন প্রাণ, ২০২৬ বয়ে আনুক শান্তির এক নতুন নাম।

    ১৯. সময় বহমান স্রোতের মতো বয়ে চলে যায়, ২০২৬ তোমাকে যেন সুখের বন্দরে পৌঁছায়।

    ২০. রঙিন প্রজাপতির ডানায় আসুক নতুন বছরের খবর, ২০২৬ সালটি হোক তোমার শ্রেষ্ঠ এক সফর।

