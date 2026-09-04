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শিক্ষকদিবসে প্রিয় শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাতে চান? সেরা শুভেচ্ছা বার্তাগুলি দেখে নিন

২০২৬ সালের শিক্ষক দিবসে আপনার জীবনের পথপ্রদর্শক শিক্ষক, মেন্টর ও অধ্যাপকদের হৃদয়ের গভীর থেকে শ্রদ্ধা জানাতে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ কিছু মেসেজের ভূমিকা অপরিসীম।

Published on: Sep 4, 2026, 18:42:25 IST
By Suman Roy
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শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে যাঁরা একটি সুন্দর সমাজ গঠনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁদের সম্মান জানানোর দিন হলো শিক্ষক দিবস। প্রতি বছর ৫ সেপ্টেম্বর ভারতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মবার্ষিকীতে উদযাপিত হয় শিক্ষক দিবস। কেবল বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষকরাই নন, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া মেন্টর, গাইড এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অবদানও আমাদের সফলতায় অনস্বীকার্য।

শিক্ষকদিবসে প্রিয় শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাতে চান? শুভেচ্ছা বার্তাগুলি দেখে নিন
শিক্ষকদিবসে প্রিয় শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাতে চান? শুভেচ্ছা বার্তাগুলি দেখে নিন

২০২৬ সালের শিক্ষক দিবসে আপনার জীবনের পথপ্রদর্শক শিক্ষক, মেন্টর ও অধ্যাপকদের হৃদয়ের গভীর থেকে শ্রদ্ধা জানাতে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ কিছু মেসেজের ভূমিকা অপরিসীম। আপনাদের সুবিধার্থে নিচে স্কুল শিক্ষক, কর্পোরেট বা কেরিয়ার মেন্টর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আলাদাভাবে পাঠানোর মতো সেরা শুভেচ্ছা বার্তার সংকলন তুলে ধরা হলো।

১. প্রাথমিক ও হাইস্কুলের প্রিয় শিক্ষকদের জন্য মিষ্টি ও শ্রদ্ধাভরা বার্তা

  • স্কুল জীবনের শিক্ষকরাই মূলত আমাদের চরিত্র ও সুঅভ্যাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দেন:
  • ১. আমার শৈশবের অবুঝ দিনগুলোতে আপনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন শিক্ষার আসল আলো। হ্যাপি টিচার্স ডে স্যার!
  • ২. কেবল পাঠ্যবইয়ের পড়া নয়, আপনি শিখিয়েছেন কীভাবে একজন ভালো মানুষ হতে হয়। শিক্ষক দিবসের বিনম্র প্রণাম ম্যাম।
  • ৩. আপনার স্নেহের শাসন ও মিষ্টি উপদেশগুলো আজও আমার স্মৃতির পাতায় অমলিন। হ্যাপি টিচার্স ডে ২০২৬!
  • ৪. জটিল অঙ্ক কিংবা কঠিন বিজ্ঞানের পড়া আপনি যেভাবে সহজ করে দিতেন, তা সত্যিই অতুলনীয়। শিক্ষক দিবসের শুভকামনা স্যার।
  • ৫. আমার ভেতরের মেধা ও বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমি আপনার কাছে চিরঋণী। হ্যাপি টিচার্স ডে ম্যাম!
  • ৬. জীবনের প্রথম পদক্ষেপে আপনার মতো আদর্শ শিক্ষক পাওয়া আমার জীবনের অন্যতম বড় আশীর্বাদ। প্রণাম নেবেন স্যার।
  • ৭. আজকের দিনে আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। শিক্ষক দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা!

২. কেরিয়ার ও জীবনের পথপ্রদর্শক মেন্টরদের জন্য অর্থপূর্ণ বার্তা

পেশাগত জীবন কিংবা ব্যক্তিগত সংকটে যিনি সঠিক পরামর্শ দিয়ে সঠিক রাস্তায় চালিত করেন, সেই মেন্টরদের ভূমিকা অনন্য:

  • ১. জীবনের প্রতিটি কঠিন মোড়ে ও বিভ্রান্তিতে আপনার দূরদর্শী পরামর্শই ছিল আমার সবচেয়ে বড় দিকনির্দেশক। হ্যাপি টিচার্স ডে!
  • ২. আপনি শুধু কাজের কৌশল শেখাননি, আমার পেশাগত কেরিয়ারে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে শিখিয়েছেন। শিক্ষক দিবসের শুভকামনা।
  • ৩. আপনার মতো একজন অভিজ্ঞ মেন্টরের ছত্রছায়ায় কাজ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। ধন্যবাদ স্যার!
  • ৪. ব্যর্থতায় সাহস দেওয়া এবং সাফল্যে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য আপনাকে জানাই শিক্ষক দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি।
  • ৫. জীবনের প্রতিটি লক্ষ্য পূরণে আপনার মূল্যবান গাইডলাইন আমার কাছে পথপ্রদর্শকের মতো কাজ করে। হ্যাপি টিচার্স ডে!
  • ৬. সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে দক্ষতা আপনার থেকে শিখেছি, তা সারাজীবন আমার কাজে লাগবে। শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা!

৩. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের জন্য মার্জিত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ শুভেচ্ছা

উচ্চশিক্ষার আঙিনায় মুক্ত চিন্তা, গবেষণা ও জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে অধ্যাপকরা আমাদের চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটান:

  • ১. আপনার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা আমাদের চিন্তার পরিধিকে বহুগুণ প্রসারিত করেছে। হ্যাপি টিচার্স ডে প্রফেসর!
  • ২. ক্লাসরুমের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ শতকের জটিল বিষয়কে এত সহজ ভাষায় ব্যাখ্যার জন্য জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। শিক্ষক দিবসের শুভকামনা।
  • ৩. উচ্চশিক্ষার পথে আপনার একাডেমিক গাইডেন্স ও পরামর্শ আমার গবেষণার কাজকে সফল করে তুলেছে। প্রণাম নেবেন স্যার।
  • ৪. আপনার প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাদানের বৈপ্লবিক ধারা আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করে। হ্যাপি টিচার্স ডে ২০২৬!
  • ৫. একজন আদর্শ অধ্যাপক হিসেবে সমাজে জ্ঞান বিতরণের যে মহৎ কাজ আপনি করে চলেছেন, তাকে জানাই কুর্নিশ।
  • ৬. বিশ্বমানের চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা শেখানোর জন্য আপনাকে জানাই শিক্ষক দিবসের অন্তহীন শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা!

৪. হোয়াটসঅ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ছোট ও চটজলদি স্ট্যাটাস মেসেজ

  • ১. শুভ শিক্ষক দিবস ২০২৬! আমার জীবনের সকল শিক্ষক, মেন্টর ও গাইডকে জানাই বিনম্র প্রণাম।
  • ২. মোমবাতির মতো নিজে বিলীন হয়ে অন্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করেন যিনি, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। হ্যাপি টিচার্স ডে!
  • ৩. জ্ঞানের আলো ছড়ানোর মতো সুন্দর কাজ আর কিছু হতে পারে না। সকল শিক্ষককে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা!
  • ৪. শিক্ষক দিবসে জানাই আমার সমস্ত প্রিয় গুরুজনদের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। সর্বদা ভালো থাকবেন!
  • ৫. সুশিক্ষার আলো জ্বালিয়ে সমাজকে বদলে দেওয়ার শক্তি আপনাদের হাতেই। হ্যাপি টিচার্স ডে!

শিক্ষক দিবসে আপনার পাঠানো একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ বার্তা আপনার শিক্ষক, মেন্টর বা প্রফেসরের মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। তাঁদের অবদানকে স্মরণ করে ও সম্মান জানিয়ে এই বিশেষ দিনে নিজের পছন্দের বার্তাটি শেয়ার করে নিন।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Lifestyle/শিক্ষকদিবসে প্রিয় শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাতে চান? সেরা শুভেচ্ছা বার্তাগুলি দেখে নিন
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